مركز دبي للسلع يفتتح مكتباً تمثيلياً في مدينة شنجن الصينية

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، اليوم عن الافتتاح الرسمي لمكتبه التمثيلي في مدينة شنجن الصينية والذي من المتوقع أن يساهم في جذب المزيد من فرص الأعمال إلى إمارة دبي.

وجاء تأسيس هذا المكتب بالشراكة مع "ينغتيان غلوبال"، مزوّد الخدمات المؤسسية الحائز على الجوائز والذي دعم أكثر من 300 شركة صينية على توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز مكانة مركز دبي للسلع المتعددة ليكون بوابة الشركات الصينية إلى المنطقة، حيث سيقدم لها مساراً مبسطاً لتأسيس أعمالها في دبي دون الحاجة إلى السفر. وسوف يقدم هذا المكتب خدمات استشارية بلغة مشتركة وضمن نطاق زمني مناسب، إلى جانب توفير باقة من الحلول والخدمات الأخرى، مثل التصديق على التوقيعات والتحقق من الوثائق.

ولا شك أن افتتاح مكتب تمثيلي في مدينة شنجن الصينية، التي تعتبر مركزاً تجارياً ومالياً رائداً، أن يمكّن مركز دبي للسلع المتعددة من رصد فرص الأعمال الواعدة والتواصل مع الشركاء المحتملين مع جذب الشركات والأعمال إلى إمارة دبي بالاعتماد على منظومة إجراءات أكثر سرعة وكفاءة.

وأنشأ مركز دبي للسلع المتعددة موقعاً إلكترونياً باللغة الصينية مخصصاً للمكتب التمثيلي والذي سيوفر وصولاً سريعاً إلى جميع المعلومات اللازمة لمساعدة الشركات الصينية التي تسعى إلى تأسيس أعمالها في المركز.

وجاء الإعلان عن افتتاح هذا المكتب التمثيلي على هامش فعالية أقيمت في الصين تحت عنوان "توسيع نطاق أعمالكم في دبي وخارجها". وتأكيداً على مكانته البارزة كبوابة ومركز تجاري على خارطة التجارة الدولية، قدم مركز دبي للسلع المتعددة للحضور إحاطة شاملة حول سهولة إنشاء وتأسيس الأعمال والشركات داخل منطقته الحرة، كما تطرق إلى المقومات والإمكانات في إمارة دبي بوصفها مركزاً جاذباً للشركات الدولية وباعتبارها منصة للأعمال من أجل التوسّع لما تتمتع به من موقع استراتيجي وشبكة اتصال دولية.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: "لطالما كانت الصين ولا تزال سوقاً مهماً بالنسبة لإمارة دبي ومركز دبي للسلع المتعددة، وقد كان لنا دور رئيسي في تطوير العلاقات التجارية الثنائية خلال السنوات الماضية. ويتمتع مركز دبي للسلع المتعددة بموقع استراتيجي على مفترق طرق التجارة العالمية، كما يتبنّى رؤية شمولية تضمن دعم الشركات الصينية لتعزيز أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. ومن شأن افتتاح هذا المكتب التمثيلي أن يمكننا من تعزيز سُبل التعاون مع مجتمع الأعمال الصيني وفتح آفاق جديدة من الفرص، كما سيساهم في ترسيخ العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والصين إلى جانب دعم استراتيجية طريق الحرير في دبي ومبادرة (حزام واحد - طريق واحد) والإمكانات التجارية المشتركة التي ستوفرانها لكلا الطرفين".

وتظل الصين أكبر شريك تجاري لإمارة دبي، خاصةً بعدما بلغت قيمة التبادل التجاري نحو 66.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020، كما يضم مركز دبي للسلع المتعددة حالياً 544 شركة صينية، ما يمثّل 10% من إجمالي الشركات الصينية المُسجلة في الدولة.

وبدوره، قال لي فينغ، المدير العام لمركز يانغتيان للأعمال الصينية في مركز دبي للسلع المتعددة: "إن افتتاح هذه المكتب التمثيلي في مدينة شنجن يُعد تأكيداً على التزام مركز دبي للسلع المتعددة بتعزيز سهولة ممارسة الأعمال أمام مجتمع الشركات الصينية. ولا شك أن دبي توفّر بيئة مثالية وداعمة للشركات الصينية التي تتطلع إلى توسيع أعمالها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، ونحن على ثقة بأن مركز دبي للسلع المتعددة سيدعم هذه الشركات من خلال الاستفادة من مجموعة واسعة من الفرص الواعدة، كما أننا نتطلع إلى التعاون عن كثب مع المركز لاكتشاف وخلق فرص جديدة وكتابة فصل جديد من قصّة التعاون الناجح بين دولة الإمارات العربية المتحدة والصين".

ونظراً إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها الصين كسوق بارز بالنسبة لمركز دبي للسلع المتعددة، تم إنشاء "مركز يانغتيان للأعمال الصينية" في مركز دبي للسلع المتعددة في عام 2017 بهدف دعم ومساعدة الشركات الصينية الراغبة في ممارسة أعمالها في المنطقة الحرة. كما أطلق الموقع الإلكتروني للمركز نسخته بلغة الماندرين الصينية في العام ذاته. وتتوافر النسخة الثالثة من تقرير مركز دبي للسلع المتعددة حول القيادة الفكرية بعنوان "مستقبل التجارة"، والذي تم إصداره في شهر أكتوبر الماضي، بلغة الماندرين أيضاً.

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