استطلاع «البيان »: التحول الرقمي بين «الرفاهية» و«التعقيد»

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

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أظهر استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي» اختلاف توجهات القراء حول ما إذا كان التحول إلى المستقبل الرقمي الحتمي يضمن حياة أكثر رفاهية أم يقود إلى حياة معقدة، في وقت أكد الخبراء والمختصون أهمية التحول الرقمي، لا سيما في ظل جائحة «كورونا»، التي عززت هذا التحول بعدما جعلت الحياة أكثر اعتماداً على التكنولوجيا.

وأكد 63.6% ممن شملهم الاستطلاع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن التحول للمستقبل الرقمي يضمن حياة أكثر رفاهية، بينما قال 36.4% إنه يقود إلى حياة معقدة، فيما كشف الاستطلاع عبر موقع صحيفة «البيان» أن 38% قالوا إنه يضمن حياة أكثر رفاهية، فيما قال 62% إنه يقود إلى حياة معقدة.

هدف استراتيجي

وقال محمد الفقي، خبير الإعلام الرقمي والمحاضر بكلية الدار الجامعية في دبي، إن التحول الذكي أو الرقمي يعد أحد الأهداف الاستراتيجية لدولة الإمارات مع تبوؤها المراكز الأولى عالمياً وإقليمياً في مؤشرات الخدمات الرقمية، مشيراً إلى أن هذا التحول يميل أكثر لجعل الحياة أكثر رفاهية، إذ يستطيع الفرد حالياً أن يقوم بكل ما يريد من خلال الكمبيوتر أو الموبايل عبر الإنترنت أو تطبيقات الهواتف، ولكن قد يكون هناك بعض التعقيدات أو الصعوبات بالنسبة للأشخاص غير المطلعين بشكل دائم على التكنولوجيا أو بالنسبة لكبار السن، الذين لا يستخدمون الإنترنت والكمبيوتر بشكل كبير في حياتهم اليومية.

وذكر الفقي أنه من خلال التحول الرقمي باتت علميات الشراء والتسوق الإلكتروني من الإنترنت متاحة بسهولة ويسر، وأيضاً التعلم والعمل عن بعد، كذلك تنفيذ الخدمات المختلفة مثل الإيجار وفواتير الكهرباء والمياه والتليفون ودفع المخالفات وتجديد الرخص والتأمين على السيارات، وكذلك القطاع الترفيهي. وقال: إن جميع المعاملات الحكومية في الإمارات أصبحت رقمية، وبالتالي تستطيع تنفيذ كل التعاملات من دون الذهاب إلى المراكز المتخصصة، مشيراً إلى أنه مع دخول تكنولوجيا «5G» سترتفع سرعة الإنترنت الحالية بشكل كبير، وهو ما سيعزز التحول الرقمي في الإمارات.

تكنولوجيا رقمية

وقال عماد جمعة مؤسس ورئيس «جيه جروب»، إن التحول إلى المستقبل الرقمي بات ضرورة ملحة في الوقت الحالي، لا سيما بعد التداعيات الأخيرة لجائحة «كورونا»، والتي جعلت الجميع يتجه نحو التكنولوجيا الرقمية والإنترنت، سواء في العمل أو التعلم عن بعد، لذا أصبح التحول الرقمي طوق النجاة لاستمرار الحياة رغم أي تحديات قد نواجهها في المستقبل. وأضاف أن الحياة في ظل التحول الرقمي ستقود إلى الرفاهية بلا شك، ولكن سيكون الأمر في البداية صعباً ويحتاج إلى التأقلم مع التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، لكن بمرور الوقت ستكون الأوضاع ميسرة، خصوصاً في الإمارات التي حققت إنجازات ضخمة في هذا الصدد خلال السنوات الماضية.

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