الجريمة الإلكترونية تكلّف الشركات 8 تريليونات دولار سنوياً

المصدر: دبي- البيان

تكلّف الجريمة الإلكترونية، الشركات في جميع أنحاء العالم، ما بين 4 إلى 8 تريليونات دولار سنوياً، كما لديها القدرة على النمو عشرين ضعفاً خلال السنوات القليلة المقبلة.

وذلك وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Acronis، سيرجي بيلوسوف، خلال قمة Acronis العالمية للحماية الإلكترونية 2020، التي اجتذبت أكثر من 9000 متخصص من جميع أنحاء العالم، لمناقشة أحدث الاستراتيجيات والتطورات التكنولوجية في مجال الحماية الإلكترونية.

تم تقديم قمة هذا العام، كحدث افتراضي مجاني في الفترة من 19 إلى 21 أكتوبر، وقد ضمت أكثر من 150 من قادة الفكر وخبراء في الأمن الإلكتروني، ومحترفي القنوات ومديري الصناعة، ونجوم الرياضة، الذين قادوا 60 جلسة. سيتوفر البرنامج بكامله لقمة 2020 قريباً، مجاناً للجمهور، حتى 20 ديسمبر، عبر بث فيديو عند الطلب. ستكون جميع التسجيلات متاحة، اعتباراً من 22 أكتوبر.

وأوضح سيرجي أن ما يقرب من 80% من المؤسسات، تستخدم أكثر من 50 أداة مختلفة للأمن السيبراني، و37% تستخدم أكثر من 100 أداة. وقال: «لقد أدت تحديات العمل عن بُعد، ومتطلبات تكنولوجيا المعلومات، والتهديدات الإلكترونية اليوم، إلى اهتمام هائل بالحلول والفرص التي توفرها الحماية الإلكترونية الشاملة، لكل من الشركات ومقدمي الخدمات الذين يدعمونها».

في حين دخلت العديد من المنظمات عام 2020، دون خطط للانتقال إلى الحلول المستندة إلى السحابة، أو تمكين العمل عن بُعد لموظفيها، فإن استجابة كوفيد 19، جعلت هذه التحركات إلزامية.

وحذر كاديد ويست نائب رئيس أبحاث الحماية الإلكترونية في Acronis، فرق تكنولوجيا المعلومات، ومقدمي الخدمات من «عدم ارتكاب أي خطأ. يعرف المهاجمون بالفعل مكان البيانات المثيرة للاهتمام، وهم على استعداد لضرب السحابة، وضرب تلك الخدمات الجديدة». ونتيجة لذلك، يجب دمج قدرات الأمن الإلكتروني، وحماية البيانات، وإدارة حماية نقاط النهاية، لتوفير الأمن المطلوب في هذا العالم الرقمي الجديد.

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