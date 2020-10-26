الاتحاد لائتمان الصادرات تعزز نمو الشركات الإماراتية

المصدر: دبي - البيان

قام معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، عقب تعيينه نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، بزيارة مكتب الشركة في دبي.

وخلال الزيارة، هنّأ معاليه إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على إنجازاتها المتمثلة في سرعة نموها وحصولها على العديد من الجوائز محلياً ودولياً. كما ناقش معاليه الدور الاستراتيجي الذي تلعبه الشركة في تعزيز تنافسية الشركات الإماراتية ودعم نموها على الصعيد العالمي، بما يتماشى مع رؤية وأهداف دولة الإمارات لتسريع واستدامة التنويع الاقتصادي غير النفطي في الدولة.

وقد اجتمع معاليه، برفقة المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات عضو مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والمهندس علي عبد الحق البلوشي، وهو واحد من 33 شاباً إماراتياً تم تعيينهم أعضاء ضمن مجالس إدارات الجهات الاتحادية، مع ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة، ومع جميع موظفي الشركة الذين أخذوا معاليه في جولة تعريفية وأطلعوه على آخر المستجدات.

كما سلّم معاليه موظفي شركة الاتحاد لائتمان الصادرات شهادات نجاحهم في برنامج «ليد» للقيادة والتميز الذي أطلقته الشركة في شهر مارس 2020 بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية. وقد قدّم معاليه توجيهات قيّمة حول كيفية تعزيز الدور الذي تقوم به شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، وأثنى على جهودها في تعزيز الصادرات غير النفطية والتجارة والاستثمارات الإماراتية.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «حلّت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً، والـ 17 عالمياً في صادرات الخدمات، مسجلة نمواً في قيمة صادرات الدولة من الخدمات يصل إلى 2.3%، مما يؤكد المكانة التنافسية التي تتمتع بها الدولة في هذا المجال. وتهدف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات إلى المساهمة في الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال دعم الشركات الإماراتية وتسهيل وصول صادراتها إلى الأسواق الدولية».

من جانبه، قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «إنه لشرف كبير أن نستقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، حيث إن زيارة معاليه اليوم تؤكد حرصه على دعمنا في تحقيق أهدافنا المتمثلة في دعم نمو الشركات الإماراتية. وبتوجيهات معاليه السديدة وفي ظل سعينا لدعم القطاع غير النفطي في دولة الإمارات، فإننا نتطلع إلى تعزيز تنافسية المصدرين الإماراتيين في الأسواق العالمية».

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