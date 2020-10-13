تعرَّف على التفضيلات السكنية بدبي في عالم ما بعد "كورونا"

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت "بروبرتي فايندر"، المنصة العقارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تقريراً سلطت خلاله الضوء على الوجهات العقارية الجديدة الناشئة في إمارة دبي، مشيرة إلى أنه إذا تم إعادة تقييم التفضيلات السكنية في عالم ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، فإنّ عدداً متزايداً من السكان يبحث حالياً عن منازل أكثر اتساعاً.

فمنذ بدء الجائحة، سجّلت مبيعات المنازل المؤلفة من 3، 4 و5 غرف نوم ارتفاعاً بنسبة 9%، و20% و15% على التوالي.

ورصدت "بروبرتي فايندر"، اهتماماً متزايداً بالمشاريع التي تبتعد عن وسط المدينة. وتكتسب مناطق مثل ميرا، وقرية جميرا الدائرية، ومجمّع تاون سكوير ودبي لاند، شعبيةً مطّردة نظراً لقدرتها على تأمين منازل فسيحة بأسعار تنافسية.

وأظهرت تحليلات فريق الأبحاث والبيانات لدى "بروبرتي فايندر"، أن سوق العقارات في دبي تشهد اتجاهاً غير مسبوق في اختيار المشترين للمنازل الفسيحة في مواقع جديدة، لا سيما مع تحسّن سبل الوصول إلى مناطق بعيدة عن وسط الإمارة.

وبما أنّ معظم سكّان المدينة اختبروا قيود العيش داخل المنزل خلال فترة الحجر الصحي، بدأ الطلب على منازل أكثر رحابةً يتزايد بوتيرة سريعة. وعليه، تَعِد سلسلة المشاريع الجديدة في المناطق المحيطة بمركز المدينة، بحلول سكنية لا مثيل لها مع تجربة مجتمعية مُعزَّزة.

علاوةً على ذلك، وفيما تواظب دولة الإمارات على تحديث طرقاتها وبناء طرق جديدة، شهدت دبي انخفاضاً في حركة المرور ووقت التنقل داخل المدينة.

فعلى افتراض أنّ مراكز المدينة الرئيسية الثلاثة هي داون تاون دبي ومدينة دبي للإعلام ودبي القديمة، تقع المناطق الأربعة المذكورة أعلاه على بعد 20-40 دقيقةً عن كلّ منها، وفقاً لـ "حاسبة مدة التنقل" الجديدة لمنصّة بروبرتي فايندر. وبما أنّ التنقّل اليومي يؤدي دوراً حاسماً في إيجاد منزل جديد، أطلقت هذه البوابة الإلكترونية مؤخراً ميزةً تسمح للأشخاص بتقدير المسافة ومدة التنقل إلى المناطق التي يترددون إليها (مثل مكان العمل، ومنازل الأقارب، ومدرسة الأطفال، وغيرها).

أمّا بالنسبة إلى الأسعار، فتتوفّر الفلل المؤلفة من 4 غرف نوم في نخلة جميرا وتلال الإمارات للبيع بأسعار تبدأ من 5 ملايين درهم إماراتي و7.5 ملايين درهم على التوالي، وللإيجار بأسعار تتراوح بين 220 و225 ألف درهم سنوياً.

وبالمقارنة، تبدأ أسعار بيع الفلل المؤلفة من 4 غرف نوم من 1-2 مليون درهم إماراتي تقريباً في ميرا، وقرية جميرا الدائرية، وتاون سكوير دبي ودبي لاند، فيما تبدأ أسعار الإيجار من 70-100 ألف درهم.

تلتزم بروبرتي فايندر بتزويد عملائها بتجربة عقارية في منتهى السلاسة، مع إطلاق ميزتَين جديدتَين لتبسيط عملية بحثهم عن منزل جديد. وتقدّم "حاسبة مدة التنقل" الوقت والمسافة من عقار محدّد إلى الوجهات الأكثر ارتياداً، ويستطيع كلّ فرد دخول ثلاثة مواقع في أيّ وقت - ثمّ تحفظ البوابة الإلكترونية هذه التفاصيل وتستعرض مدة التنقل "إلى ومن" لكافة عمليات البحث اللاحقة.

كما أنّ أداة استعراض الخريطة المتوفرة لأبحاث الشراء والإيجار على حدّ سواء، تستعرض العقارات على طول خريطة المدينة، مع تسليط الضوء على السعر الابتدائي لكلّ منطقة على الخريطة. يمكن لزوّار المنصّة أيضاً تنسيق بحثهم بواسطة هذه الأداة بفلاتر إضافية تحدّد مدى قرب المدارس، والمطاعم، ومتاجر البقالة، والمستشفيات، والمراكز الدينية ومرافق اللياقة البدنية من كلّ منطقة مذكورة.

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