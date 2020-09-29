أبوظبي تدخل آفاقاً جديدة في صناعة الطيران

دخلت صناعة الطيران في أبوظبي آفاقاً جديدة، حيث أعلنت شركة «إي بي آي» عن توسعة قدراتها التصنيعية لدعم إنتاج طائرة «بوينغ 787 دريملاينر».

وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران. وبموجب هذا الإعلان، ستعمل الشركة على تصنيع أجنحة الذيل من الألمونيوم لاستخدامها في طائرات «دريملاينر 787» التجارية، وستكون خطوط التجميع التسلسلي امتداداً لخطوط منشأة الشركة في أبوظبي، حيث ستخضع الأجزاء المصنعة أيضاً لمعالجة الأسطح في منشأة «إي بي آي» التي أطلقت في العام الماضي.



وتأسست المنشأة في أبريل 2019، في إطار اتفاقية تعاون صناعي بين مجلس التوازن الاقتصادي «توازن» وبين شركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن «بوينغ» وشركة «إي بي آي» بهدف إنشاء مصنع معالجة كيماوية يعزز قدرات الإنتاج الحالية، ويُوسّع قدرات التصنيع الآلي القائمة لتشمل تجميع الطائرات لصالح صانعي المعدات الأصلية في قطاع الفضاء والطيران.



وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في «إيدج»: خلال السنوات الأخيرة، ضاعفت الإمارات من قدراتها الصناعية المحلية بشكل كبير، وتسهم الفرص التي تتيحها اتفاقية «بوينغ» مع شركة «إي بي آي» بتسهيل من «توازن» في دعم النمو المتسارع للبنية التحتية للتصنيع.. وفي هذا الإطار، نفخر بتوسعة دعمنا لبرنامج إنتاج طائرات «دريملاينر 787»، مع تركيزنا على تقديم مكونات عالية الجودة لشركة «بوينغ» وعملائها، اعتماداً على خبرتنا الإقليمية الرائدة في تصنيع المعدات المتخصصة، وتعاقداتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية حول العالم.

وأضاف: تُمثل علاقتنا المستمرة مع «بوينغ» رمزاً للشراكات التي نحرص على بنائها والاعتزاز بها، ويأتي إعلان اليوم عن التوسع بقدرات التصنيع الخاصة لدى «إي بي آي» كمؤشر إيجابي على تطور الصناعات الدفاعية والجوية في المنطقة، ونطمح إلى استكشاف مزيد من الفرص المماثلة خلال السنوات القادمة.

اتفاقية

من جانب آخر، أعلنت شركة «سند»، المتخصصة في صيانة وتأجير محركات الطيران ومكوناتها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة «برات آند ويتني»، وشركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز»، عن توقيع اتفاقية جديدة بقيمة مليار درهم، تقوم بموجبها «سند لتقنيات الطيران» بتوسيع نطاق شراكتها مع «إنترناشيونال آيرو إنجنز» من خلال توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركاتها من طراز «V2500»، التي تستخدم على أسطول طائرات «إيرباص A320».

جاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي، والتي جمعت كبار قادة قطاع صناعة الطيران والدفاع والفضاء لمناقشة آثار جائحة «كوفيد-19» على القطاع. وتعزز هذه الاتفاقية آفاق التعاون بين سند وشركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز» في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

وبموجب الاتفاقية، تقوم «إنترناشيونال آيرو إنجنز» المصنعة لمحركات V2500 بصيانة محركاتها في منشأة «سند لتقنيات الطيران» المتطورة في أبوظبي، مؤكدةً بذلك ثقة كبرى شركات صناعة الطيران العالمية والتزامها بالتعاون مع قطاع صناعة الطيران في أبوظبي خلال فترة التذبذب التي يشهدها قطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي.

وقال منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «سند»: يجري توقيع هذه الاتفاقية الجديدة في مرحلة دقيقة من تاريخ قطاع صناعة الطيران، حيث شهد هذا القطاع تحديات غير مسبوقة على الصعيد العالمي. ولا شك في هذه الاتفاقية دليلٌ آخر على مكانة أبوظبي الراسخة كمركز عالمي موثوق لصناعة الطيران والخدمات الهندسية المتميزة.

فمع توجه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة صياغة علاقاتها مع شركائها بما ينسجم مع الدروس المستفادة من مرحلة الجائحة، يبدو أن المرونة والاستدامة والقدرة الكبيرة على التعامل مع الأزمات تؤهل قطاع صناعة الطيران في الإمارات إلى تكريس مكانته كشريك مفضل لكبرى الشركات العالمية.

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