الأثرياء في الإمارات الأكثر تفاؤلاً بالتعافي بعد «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

كشفت شركة بوبا جلوبال للتأمين الصحي، أمس، عن نتائج دراسة «مؤشر بوبا جلوبال للحالة الصحية لدى ذوي الدخل المرتفع» الذي يحلل تأثيرات جائحة «كوفيد 19»على ذوي الدخل المرتفع حول العالم.

وشملت الدراسة نحو 2000 شخص من ذوي الدخل المرتفع وكبار المديرين التنفيذيين في أوروبا وأمريكا الشمالية والشرق الأوسط وآسيا. وأظهرت الدراسة أن الأثرياء في الإمارات هم من بين الأكثر تفاؤلاً بشأن التعافي الاقتصادي فيما بعد كورونا، مقارنة بنظرائهم في المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومصر.

وأظهرت الدراسة أن 88% من المشاركين في الإمارات يشعرون بالتفاؤل بشأن تعافي السوق المحلية مقارنة بمتوسط 50% في الأسواق الأخرى. ومع ذلك، هناك قدر أكبر من التخوف لدى الأثرياء في دولة الإمارات بشأن الآفاق العالمية، حيث يشعر 38% فقط بالتفاؤل إزاء إمكانية تعافي الاقتصاد العالمي، وهو معدل أعلى قليلاً من المتوسط العالمي البالغ 26%.

تحول

وفرضت الجائحة تداعيات جسدية وعاطفية كثيرة ومؤثرة. ويبدو أن التجربة أدت إلى تحول في العقلية حتى إنّ الأشخاص المتفوقين أعادوا تقييم قيمهم وأهدافهم، وهناك كثيرون لا يرغبون بالعودة إلى وتيرة الحياة السريعة التي عهدوها سابقاً.

دافع

وأكّدت الدراسة البحثية أن العديد من الشركات استغلت هذه الفترة كدافع للتغيير. وذكر 67% من المشاركين أن الجائحة دفعتهم إلى إعادة النظر في مقدار الوقت الذي يقضونه في الخارج لأغراض العمل. وشعر المشاركون في الإمارات بفوائد الصحة النفسية الناتجة عن قلة رحلات السفر وقضاء الليالي في الخارج، وذكر نحو نصف المشاركين (46%) أنهم يستمتعون بأوقاتهم داخل المنزل.

رعاية صحية وتأمين

أفاد ثلاثة أرباع المشاركين أن موقفهم تجاه نظام الرعاية الصحية في الإمارات قد تحسن خلال جائحة «كوفيد 19» مع زيادة في معدل الموافقات عند التعامل مع الأنظمة الطبية العامة والخاصة على حد سواء. وعزّزت الجائحة مستوى التدقيق في سياسات التأمين الطبي، حيث يتوقع الآن 3 من أصل 10 (29%) تغطية علاجات الأمراض المعدية في المؤسسات الخاصة ويتوقع 28% تغطية الرعاية الصحية الوقائية مثل الفحوصات الصحية واللقاحات. كما يعتقد أكثر من الربع (28%) أن سياسات التأمين يجب أن تشمل الحفاظ على صحة نفسية جيدة أيضاً.

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