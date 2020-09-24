أبوظبي الـ 22 عالمياً في استضافة الفعاليات 2019

المصدر: أبوظبي - البيان

كشف مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض التابع لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن إنجازات جديدة حققتها أبوظبي أخيراً في قطاع سياحة الأعمال، تتمثل في تصنيفات متقدمة رسخت مكانتها الرائدة كإحدى أبرز وجهات سياحة الأعمال، وذلك بحسب اتحاد الجمعيات الدولية، والجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات.

وبحسب تقرير الاتحاد، احتلت أبوظبي المرتبة 22 عالمياً والسادسة على مستوى آسيا في تصنيف الوجهات الأكثر استضافة للأحداث والفعاليات، كما أشار التقرير إلى ارتفاع عدد الفعاليات التي استضافتها الإمارة بنسبة 68 % في 2019 مقارنة بالعام السابق، ما جعلها تنفرد باستضافة أكبر عدد من الأحداث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام.

41 مركزاً

كما حققت أبوظبي نجاحاً لافتاً تمثل بصعودها 41 مركزاً في تصنيف الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات، والذي يلحظ العدد الإجمالي للمؤتمرات التي عقدت خلال سنة في وجهة معينة، بالإضافة إلى العدد الإجمالي للمندوبين المشاركين.

وفي هذا السياق، شكّل العام الماضي منعطفاً إيجابياً لجهة إجمالي عدد المندوبين المشاركين في سلسلة الفعاليات والمؤتمرات التي استضافتها الإمارة، الأمر الذي أهلها لنيل المرتبة 56 عالمياً بحسب تقرير الجمعية الدولية للمؤتمرات والاجتماعات.

وقال مبارك الشامسي، مدير مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض: تمكنا خلال 2019 من تحقيق نجاحات وإنجازات متتالية عكست الجهود الحثيثة التي نبذلها نحو ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة رائدة في قطاع سياحة الأعمال، وأضاف: «شكّل العام الماضي خير مثال على تضافر الجهود في سبيل تحقيق هذا الهدف، وهو ما يحفّزنا لتحقيق المزيد من الإنجازات في السنوات المقبلة، ورغم الظروف التي فرضها انتشار وباء «كورونا» عالمياً، يشهد قطاع سياحة الأعمال في العاصمة عودة تدريجية، مع سلسلة من الأحداث والفعاليات المرتقبة».

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