اقتصادية الشارقة تطلق الإصدار 2.0 لمنصة التحول الرقمي

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة تحديث خدماتها الرقمية من خلال إطلاق الإصدار الحديث 2.0 لمنصة التحول الرقمي.

ويهدف الإصدار إلى تطوير تجربة المتعامل والارتقاء بجميع خدماتها الرقمية والتي تأتي ضمن خططها لتحديث خدماتها الرقمية وتزويدها بتصاميم عصرية ومبتكرة وبمواصفات تقنية متقدمة تحاكي الحداثة والتطور في مجال برمجة وإدارة المواقع والخدمات الإلكترونية وتلبي طموحات المجتمع والقطاعات الاقتصادية من مستثمرين ورجال أعمال وعملاء.

ويتيح التحديث الجديد لمنصة التحول الرقمي لزواره سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة والمشاركة التفاعلية من خلال خطوات سلسة وسريعة.

وأكد سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة أن إطلاق الإصدار هو خطوة متقدمة لتلبية متطلبات المجتمع الاقتصادي من القطاعين الحكومي والخاص والمستثمرين ورجال ورواد الأعمال والمستهلكين والأكاديميين والباحثين الاقتصاديين. ويندرج في إطار سعي الدائرة المستمر لتحقيق التميز بمختلف جوانب العمل بما يتماشى مع تطلعات الحكومة الرشيدة ومواكبة للتطور المعرفي والمعلوماتي في العالم.

تطوير

وأكد علي النقبي نائب مدير إدارة تقنية المعلومات أن الدائرة مستمرة في تطوير خدماتها الرقمية بما يعزز ويحسن تجربة المتعامل عن طريق توفير وتطوير المزيد من الخدمات بغرض تبسيط طرق التواصل مع الدائرة. وأوضح أن الإدارة قامت بتطوير تجربة المتعاملين لجميع خدماتها الرقمية والتي تأتي ضمن خطة تحديث منصة التحول الرقمي الإصدار رقم 2.0 والذي شمل العديد من النقاط المهمة منها تحديث وتطوير واجهة الدخول والواجهة الرئيسية للخدمات الرقمية، وإعادة تصنيف الخدمات وفق تصنيف منطقي يسهل الوصول إليها.

كما شمل التحديث تطوير لوحة التحكم الخاصة بالمستثمر، وتغيير ألوان جميع الخدمات الرقمية بما يتواءم مع الحس البصري للمستفيد من الخدمة، وأضاف أن التحديث شمل توفير خصائص جديدة ومهمة لتسهيل استخدام الخدمات الرقمية منها إضافة الخدمة للمفضلة واستحداث محرك بحث متطور للبحث عن الخدمات المطلوبة وتوفير قائمة بالخدمات الأكثر استخداماً.

توافق

وأشار إلى أن عملية تطوير المنصة الرقمية جاءت متوافقة بشكل كامل مع كافة الأجهزة والمتصفحات التقنية الحديثة، وبسطت وسهلت عمليات التواصل بين كافة المتعاملين وإدارات الدائرة بما يضمن تقديم خدمات نوعية متطورة.

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