دبي هايتس أكاديمي تطور برنامج ذكاء اصطناعي بشراكة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

المصدر: دبي- البيان

وقعت «دبي هايتس أكاديمي» اتفاقية شراكة مهمة مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، وبموجب الشراكة، ستطلق دبي هايتس أكاديمي مشروعاً تعليمياً متطوراً مدته ثلاث سنوات، سيتم التركيز من خلاله على العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، فضلاً عن الذكاء الاصطناعي الذي يلعب دوراً كبيراً في التحول الرقمي والتكنولوجي الذي يشهده العالم اليوم.

وأعلنت دبي هايتس أكاديمي، عن افتتاح المرحلة التعليمية الثانوية عند بداية العام الدراسي الجديد 2020/2021 في 30 أغسطس الحالي، بالإضافة إلى توفير المنهاج الوطني الإنجليزي (البريطاني)، الذي تم وضعه بشكلٍ يتوافق مع المتطلبات المحلية في دولة الإمارات بما في ذلك تدريس اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتربية الأخلاقية والدراسات الاجتماعية.

وتدرك دبي هايتس أكاديمي المدرسة المتخصصة في تدريس المنهاج البريطاني والواقعة في منطقة البرشاء جنوب بدبي أهمية التعلم الرقمي واستخدام التكنولوجيا في التعليم الحديث، وقد أكد التعلم عن بعد والعمل من المنزل خلال الظروف الحالية في مختلف أنحاء العالم، أهمية التكنولوجيا ودورها الكبير في حياتنا اليوم.

وقال روب هيتشينغز نائب المدير في دبي هايتس أكاديمي ومدير المرحلة الثانوية: «نعيش اليوم عصر التكنولوجيا والتطور الرقمي، فإذا كنت من متصفحي المواقع الإلكترونية أو مستخدمي التطبيقات والهواتف الذكية أو وسائل التواصل الاجتماعي، فأنت تتفاعل بالفعل مع الأنظمة والتقنيات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي. لذا نخطط لإعداد جيل من الطلبة يتحلى بالأخلاق والوعي الكامل لاستخدام مختلف التقنيات التي يدعمها الذكاء الاصطناعي.

»إن فرص العمل المتاحة للأشخاص الذين يتمتعون بخبرة كافية في مجال الذكاء الاصطناعي، تنمو بالفعل على نحوٍ متسارع في جميع أنحاء العالم وضمن مختلف الصناعات والأسواق. في ضوء ذلك، نرى بأن هنالك مستقبلاً مشرقاً للغاية للطلبة الذين يتمتعون بمهارات وقدرات في التفكير الحاسوبي والذكاء الاصطناعي«.

هذا وسيركز برنامج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا على مفهوم»التعلم من خلال صنع الأشياء«أو كما يعرف اصطلاحاً بالتعلم البنائي. بناءً على ذلك، ستُتاح الفرصة أمام الطلبة لتعلم المهارات والمفاهيم التقنية في الذكاء الاصطناعي والتفكير الحاسوبي مع تطوير كفاءات العمل الجماعي أيضاً، ويتضمن ذلك التعاون والتواصل وحل المشاكل والتفكير النقدي والتصميم.

في البداية، سيتم تعريف طلبة السنة السابعة (الصف السادس) على مجموعة من نماذج التعليم للعام الدراسي 2020/2021، والتي سيتم تدريسها مرتين أسبوعياً ضمن إطار دروس علوم الكمبيوتر من قبل مدرس علوم الكمبيوتر في دبي هايتس أكاديمي وأحد الأساتذة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. في مرحلةٍ لاحقة، سيتم توسيع البرنامج ليشمل السنتين الدراسيتين الثامنة والتاسعة، حيث تهدف المدرسة إلى جعله برنامجاً شاملاً يغطي جميع السنوات الدراسية في دبي هايتس أكاديمي.

سيستفيد الطلبة بشكلٍ جيد من هذه الشراكة، نظراً للتاريخ العريق الذي يتمتع به معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في تخريج عدد من المشاهير، الذين ساهموا في دعم المجتمع ضمن عدد من القطاعات والتخصصات، لعل أبرزهم رائد الفضاء الأمريكي باز ألدرن والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة كوفي أنان وبيل هيوليت وأندريا وونغ، بالإضافة إلى راي كورزويل، عالم الكمبيوتر الأمريكي الأسطوري والمخترع والمؤلف والكاتب، الذي تخرج هو الآخر من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا.

وأكمل هيتشنغز:»بما أن هذا المنهاج هو قيد التطوير، فسنعمل على تدقيق ومراجعة المواد استناداً على ردود أفعال وملاحظات الطلبة والمعلمين على حدٍّ سواء، حيث تعد مساهمتهما في غاية الأهمية بالنسبة لنا، كي نضمن أن جميع الأنشطة والمواد هي ذات صلة وتجلب الفائدة للطلبة. إن أهم ما يميز هذا المنهاج الدراسي بناءً على عملنا، هو أنه يمكن نشره بين مختلف الطلبة حول العالم.

في هذا الإطار، ستطلق دبي هايتس أكاديمي المرحلة الثانوية بدءاً من السنة السابعة، بعد ذلك سيتم تطويرها لتستوعب الطلبة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11 إلى 18 عاماً، بحيث يتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل رئيسية هي المرحلة الأساسية الثالثة (تضم الطلبة الذين تتراوح أعمارهم من 11 إلى 14 سنة) والمرحلة الأساسية الرابعة (من عمر 14 إلى 16 سنة) والمرحلة الأساسية الخامسة (من عمر 16 إلى 18 سنة).

سيشمل المنهاج الدراسي في السنة السابعة بالإضافة إلى برنامج الذكاء الاصطناعي، كلاً من مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم والعلوم الإنسانية والفنون والتصميم والتكنولوجيا والحوسبة والموسيقى والتربية البدنية واللغة العربية والدراسات الإسلامية والاجتماعيات والتربية الأخلاقية.

وتماشياً مع شراكتها مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا والحاجة المتزايدة إلى تطوير مهارات الطلبة في التكنولوجيا في مختلف جوانب المنهاج الدراسي، أعلنت دبي هايتس أكاديمي عن مبادرة توفير أجهزة كروم بوك، حيث سيتمكن جميع الطلبة من السنة الثالثة إلى السابعة من استخدام أجهزة كروم بوك وتطوير تجربة التعلم عن بعد والتعلم في المدرسة.

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