«فيزا»: الدفع الرقمي يسرّع انتعاش الشركات الصغيرة

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أكد مارشيلو باريكوردي، مدير عام «فيزا» في المنطقة، أن الاستجابة بكفاءة للطلب المتنامي على تجارب الدفع الرقمية يساهم في تسريع وتيرة انتعاش الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، التي تأثرت عائدات أكثر من 80% منها بعد أزمة «كوفيد 19»، وذلك وفقاً لـمؤشر رصد تداعيات الجائحة على الأعمال في المنطقة الذي أعدته «فيزا» مؤخراً.

وأوضح باريكوردي في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي» أن تفشي الفيروس على مستوى العالم وإجباره الملايين على البقاء في منازلهم والعمل عن بعد لعدة أشهر يدفع الشركات أيضاً إلى إعادة التفكير في استخدام المعاملات المالية الورقية والنقدية لسداد وتسوية التزاماتها إلى الشركات الأخرى، مشيراً إلى نمو الطلب على سبل جديدة لتحويل الأموال من طرف لآخر في جميع أنحاء المنطقة.

ولفت إلى أن تعزيز منصات الدفع الرقمي للأعمال B2B سيمكّن الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات من الاستعداد بشكل أفضل لتعزيز كفاءتهم في مرحلة ما بعد «كوفيد 19».

ثوابت قوية

ولفت باريكوردي إلى أن التجارة الرقمية ستبقى أحد الثوابت القوية في خضم المتغيرات التي أحدثها «كوفيد 19»، مشيراً إلى أهمية أن تدرك الشركات الصغيرة والمتوسطة أن سلوك عملائها قد تغير إلى الأبد. وأضاف: وللتكيف مع هذه المتغيرات، عليهم تحسين عملياتهم عبر رقمنة سلسلة التوريد، وإدراك أهمية التجارة الإلكترونية والتوجه إلى مزاولة الأعمال عبر الإنترنت لتعزيز قنوات المبيعات، وتصميم تجارب متميزة وتقديمها للعملاء - بما في ذلك خيارات المدفوعات اللاتلامسية - بما يساهم في تعزيز ولاء العملاء الحاليين واستقطاب عملاء جدد لمتاجرهم، وكذلك تقليص تكاليف التسويق عبر استخدام البيانات لتطوير استراتيجية تسويق أكثر تركيزاً على العملاء.

دور البيانات

وأشار باريكوردي إلى الأهمية القصوى التي ستلعبها البيانات في عملية اتخاذ القرارات في المرحلة المقبلة، وأضاف: في الوقت الذي تواصل فيه الجائحة تغيير معالم الحياة وأسس مزاولة الأعمال التي اعتدنا عليها، فإن التخطيط للقرارات المناسبة دون توافر البيانات الكافية هو أمر أشبه بالمستحيل.

فلطالما كانت البيانات عنصراً أساسياً يلهم عملية صناعة القرارات المناسبة. وباعتبارنا شركة عالمية للمدفوعات، تتسنى لنا فرصة فريدة للاطلاع على حركة الأموال حول العالم، حيث ندعم أكثر من 5 ملايين تاجر و400 مليون مستهلك بمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وتعبر مليارات المدفوعات عبر شبكتنا.

ونعمل حالياً على تزويد مصدري البطاقات والمستحوذين وشركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأحدث البيانات والتحليلات والتوصيات لفهم تداعيات الجائحة على أعمالهم.

إيرادات

انخفضت إيرادات التجار الذين اعتمدوا على التعاملات النقدية فقط في الإمارات بنسبة %50، وتشكل المدفوعات اللاتلامسية حالياً ثلث التعاملات المباشرة وجهاً لوجه على الأقل في 50 دولة حول العالم. وبالنسبة للإمارات فإن أكثر من 50 % من المعاملات المالية تتم باستخدام بطاقات أو أجهزة دفع لاتلامسية.

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