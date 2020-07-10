المنصوري: الاتصالات عنصر حاسم في معركة الحياة

المصدر: دبي- البيان

شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في قمة قادة قطاع الاتصالات التي نظمها مجلس سامينا للاتصالات تحت شعار (الجيل الخامس: دور شبكات الجيل الخامس في إنعاش الاستثمار ضمن مختلف القطاعات)، بمشاركة العديد من الشخصيات البارزة بمجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الجيل الخامس

وهدفت القمة التي استضافتها دبي إلى تسليط الضوء على الوسائل التي يمكن من خلالها لشبكات الجيل الخامس دعم الاستثمارات بمختلف القطاعات مثل قطاعات النقل والرعاية الصحية والتعليم والمرافق والخدمات المالية والطاقة وغيرها، وخلق زخم اجتماعي اقتصادي جديد في جميع مناحي الحياة بطريقة سليمة ومتكاملة وذكية ومفيدة.

وفي كلمة ألقاها أمام القمة، قال حمد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات: هذه القمة تأتي بنكهة مختلفة، تختلط فيها التحديات والآمال، وأضاف: كانت تجربة الأشهر الأخيرة مليئة بالدروس.

واليوم أصبح من الواضح أن التغيير الأبرز الذي يؤثر على نمط حياة الناس وطرق الإنتاج والإدارة والحياة اليومية هو الذي يدعمه قطاع الاتصالات والمعلومات. والأوبئة ليست بجديدة على تاريخ البشرية، ومع كل وباء يقوم الناس بتعبئة دفاعاتهم للحفاظ على الحياة، بالاعتماد على القطاعات الصحية والأمنية والدفاعية، إلا أن هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يصبح فيها قطاع الاتصالات عنصراً حاسماً في معركة الحياة.

وأكد أن الإمارات كانت من بين أكثر الدول استعداداً لمواجهة التحدي، استناداً إلى قوة البنية التحتية للاتصالات وكفاءة كوادرها البشرية، وقال: كان انتقالنا سلساً نحو تنفيذ الخطط البديلة التي تضمنت تطبيق التعلم عن بعد والعمل عن بُعد، والخدمات الحكومية عن بُعد، وكذلك الشراء والبيع عبر المنصات الرقمية، كما كان لدينا المزيد من أسرار النجاح، إذ عملنا جميعاً كوننا حكومة ومشغلين، بروح الفريق، لضمان استمرار الحياة والأعمال خلال هذا الظرف الطارئ».

ترابط رقميوركزت القمة التي عقدت عن بعد على سبل الاستخدام الناجح للجيل الخامس في مختلف الصناعات. وأكد المجتمعون دور شبكات الجيل الخامس في تمكين تطور المدن والمجتمعات إلى عالم أكثر ترابطاً رقميا.

يذكر أن الأمارات حققت المركز الأول عربياً والرابع عالمياً في إطلاق واستخدام شبكات الجيل الخامس، وذلك بحسب مؤشر الاتصال العالمي الصادر عن (Carphone Warehouse) المتخصصة في المقارنات التكنولوجية.

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