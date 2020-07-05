استطلاع «البيان»: تباين بشأن التزام الشركات بالتباعد

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أفاد 55 % من القرّاء المشاركين في استطلاع «البيان الإلكتروني» الأسبوعي، و27 % من متابعي «البيان الاقتصادي» عبر «تويتر»، بأن الشركات والمؤسسات التي يعملون بها، قامت بالفعل بإعادة ترتيب مساحات العمل، وفقاً لإجراءات التباعد الاجتماعي، التي قررتها الجهات المختصة، كشرط للعودة لأماكن العمل، بينما فضّل عدد من الموظفين العمل من المقاهي، إلى حين تأمين مساحات مكتبية آمنة في أماكن عملهم، بالنسبة للشركات التي ما زالت تتيح لموظفيها خيار العمل عن بُعد. وبحسب خبراء الصحة، فإن التباعد الاجتماعي، أو الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.8 متر، يساعد في منع انتشار المرض وإبطاء انتشار «كوفيد 19»، كما يعتبر الشعور بالأمان في بيئة العمل، من أهم العوامل على تساعد على زيادة إنتاجية الموظف ودعم قدرته على التعامل مع الزملاء بأمان.

وأكّدت عُلا حداد، المدير الإداري للموارد البشرية في «بيت.كوم»، أن إعادة ترتيب المساحات المكتبية، وفقاً لتعليمات التباعد الاجتماعي، يسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة الموظفين، وشعورهم بالأمان، مشيرة إلى أنه من غير الممكن أن يتمكّن موظف يشعر بالقلق والتوتر، من العمل بإنتاجية، وبأن يؤدي مهامه على أكمل وجه، كما أن هذه الإجراءات تُشعر الموظف بأهميته وقيمته لدى الشركة، ما يدفعه لتقديم أفضل ما لديه.

وأضافت أن إعادة ترتيب المساحات المكتبية وتطبيق إجراءات النظافة والسلامة العامة هي أهم وأول خطوة ينبغي على الشركات اتخاذها، فور فتح مكاتبها.

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