دعوة اجتماع الجمعية العمومية السنوي

يتشرف مجلس إدارة شركة دبي للإستثمار (ش.م.ع) ( "الشركة") بدعوة السادة المساهمين لاجتماع الجمعية العمومية السنوي الرابع والعشرين عن بعد/ إلكترونياً، وذلك في تمام الساعة 4:30 عصراً من يوم الاربعاء الموافق 3 يونيو 2020 ، للنظر في جدول الأعمال التالي:

1- الإطلاع و الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

2- الإطلاع والموافقة على تقرير مدقق حسابات الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

3- الإطلاع والموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

4- النظر في مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% بمقدار ( 10 فلس للسهم الواحد) بقيمة إجمالية وقدرها 425,201,958 درهم، عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

5- الإطلاع والموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

7- إبراء ذمة مدققي الحسابات من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

8- منح الموافقة بموجب المادة (3/152) من القانون الإتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة 2015 لرئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة لمزاولة نشاطات شبيهة بنشاطاتها.

9- تعيين مدققي الحسابات للشركة لعام 2020 وتحديد أتعابهم.

10- انتخاب اعضاء مجلس ادارة الشركة لمدة ثلاث سنوات.

قرار خاص:

11- المادة (60) توزيع الأرباح السنوية: حذف البنود "ب و جـ" المتعلقة بتوزيع الأرباح السنوية في النظام الأساسي للشركة واستبدالها بالبند (ب) المذكور في نموذج النظام الأساسي للشركات المساهمة العامة لـهيئة الأوراق المالية والسلع علماً بأن هذا التعديل يخضع لموافقة السلطات المختصة على النحو التالي:

"ب- تحدد الجمعية العمومية النسبة التي يجب توزيعها على المساهمين من الأرباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني، على أنه إذا لم تسمح الأرباح الصافية في سنة من السنين بتوزيع أرباح فلا يجوز المطالبة بها من أرباح السنين اللاحقة".

الملاحظات:

1. يمكن للمساهمين التصويت على القرارات من خلال رابط الكتروني https://esrv.dfm.ae لدى المسجل.

2. تعقد اجتماعات الجمعية العمومية بمقر شركة دبي للاستثمار (ش.م.ع)، قاعة المجمع، في مجمع دبي للاستثمار ،جبل علي، دبي. في اليوم والساعة المحددة بدعوة المساهمين، وذلك بحضور مجلس الإدارة ومدقق الحسابات والمسجل ومقرر الاجتماع وجامع الأصوات، ويكون حضور المساهمين من خلال المشاركة الالكترونية وبدون حضور شخصي.

3. يجوز لمن له حق التصويت في الجمعية العمومية أن ينيب عنه من يختاره من غير أعضاء مجلس الإدارة بمقتضى توكيل خاص ثابت بالكتابة ويجب ألا يكون الوكيل لعدد من المساهمين حائزاً بهذه الصفة على أكثر من(5%) خمسة بالمئة من رأس مال الشركة ، ويمثل ناقصي الأهلية وفاقديها النائبون عنهم قانوناً.

4. للشخص الإعتباري أن يفوض أحد ممثليه أو القائمين على إدارته بموجب قرار من مجلس إدارته أو من يقوم مقامه، ليمثله في الجمعية العمومية للشركة، ويكون للشخص المفوض الصلاحيات المقررة بموجب قرار التفويض.

5. يكون مالك السهم المسجل في يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 هو صاحب الحق في التصويت في الجمعية العمومية والتسجيل على النظام الالكتروني.

6. يكون صاحب الحق في الأرباح النقدية هو مالك السهم المسجل في يوم الاحد الموافق 14 يونيو 2020.

7. يمكن للمساهمين الإطلاع على البيانات المالية الموحدة للشركة وتقرير الحوكمة واي مستندات متعلقة بالجمعية العمومية من خلال الموقع الإلكتروني لسوق دبي المالي www.dfm.ae والموقع الإلكتروني للشركة www.dubaiinvestments.com.

8. لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا إذا تم تسجيل إلكترونيا لمساهمون يملكون أو يمثلون بالوكالة ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة، فإذا لم يتوافر هذا النصاب في الاجتماع الأول فإنه سيتم عقد الاجتماع الثاني في يوم الاربعاء الموافق 10 يونيو 2020 في نفس الزمان.

9. القرار الخاص هو القرار الصادر بأغلبية أصوات المساهمين الذين يملكون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة في إجتماع الجمعية العمومية للشركة.

10. يمكن للمساهمين الاطلاع على دليل حقوق المستثمرين من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع الرسمي حسب الرابط التالي: https://www.sca.gov.ae/ar/services/minority-investor-protection.aspx

11. على المساهمين تحديث تفاصيل الدفع الخاصة بهم في سوق دبي المالي للتأكد من إستلام الأرباح على النحو الأنسب إما عن طريق التحويل إلى الحساب المصرفي أو بطاقة آيفستر، حيث أن توزيعات الأرباح عن طريق سوق دبي المالي وذلك وفقاً لتعليمات هيئة الأوراق المالية والسلع في القرار رقم 2 لسنة 2015.

12. سيتم فتح التصويت الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي من الساعة 3:00 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 و حتى الساعة 1:30 ظهراً من يوم الجمعية العمومية يوم الأربعاء الموافق 3 يونيو 2020 . يرجى التسجيل/الدخول عبر تطبيق الخدمات الذكية أو https://esrv.dfm.ae ، بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصويت الالكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 97143055555+.

13. بخصوص أي إستفسارات أخرى يمكنكم التواصل مع قسم الأسهم، دبي للإستثمار (ش.م.ع)، ص.ب 28171 دبي، هاتف رقم:8122305 9714+ /8122400 9714+، فاكس رقم: 8122304 9714+، البريد الإلكتروني: eman@dubaiinvestments.com. بأمر مجلس الإدارة

الإعلان عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة

يتشرف مجلس إدارة الشركة بإعلام السادة المساهمين عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة وذلك خلال الفترة من يوم الاحد الموافق 17 مايو 2020 إلى يوم الأربعاء الموافق 27 مايو 2020، ولكل شخص/ مساهم توافرت فيه شروط الترشيح لعضوية مجلس الإدارة أن يرشح نفسه لعضوية المجلس بموجب طلب الكترونياً يتقدم به إلى إدارة الشركة من خلال البريد الالكترني التالي: shareservices@dubaiinvestments.com، وعلى أن يرفق بالطلب نبذة تعريفية عن مقدمه وصفة العضوية التي يرغب في ترشيح نفسه على أساسها ( عضو تنفيذي - عضو غير تنفيذي - عضو مستقل).

شروط عامة:

1. عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم لعضوية مجلس الإدارة 7 أعضاء.

2. سيظل باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة مفتوحا لمدة (10) يومًا من تاريخ الإعلان وذلك وفقًا لمتطلبات المادة (9) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة وتعديلاته من وقت لآخر.

3. يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة أن تنطبق عليه الشروط الواردة في القانون الإتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 بشأن اعتماد دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة والنظام الأساسي للشركة وتعديلاته من وقت لآخر.

4. أن يرفق بطلب الترشح المستندات المشار إليها في المادة (10) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 وتعديلاته من وقت لآخر.

5. لا يجوز للمرشح بعد غلق باب الترشح التنازل عن ترشحه لشخص آخر.

6. ستقوم الشركة بنشر أسماء المرشحين وبياناتهم الخاصة بالترشيح في لوحة الإعلانات الموجودة بالمقر الرئيسي للشركة وعلى موقع الشركة بشبكة المعلومات الدولية www.dubaiinvestments.com في يوم الخميس الموافق 28 مايو 2020.

7. سيكون طلب الترشح لمجلس الادارة ومرفقاته متوفر على موقع الشركة الإلكتروني المذكور أعلاه.

8. سيتم موافاة هيئة الأوراق المالية والسلع والسوق بقائمة أسماء المرشحين بعد غلق باب الترشيح.

9. سيتم فتح التصويت الإلكتروني عبر الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي من الساعة 3:00 عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو 2020 و حتى الساعة 1:30 ظهراً من يوم الجمعية العمومية يوم الاربعاء الموافق 3 يونيو 2020. يرجى التسجيل/ الدخول عبر تطبيق الخدمات الذكية أو https://esrv.dfm.ae ، بخصوص اي استفسارات متعلقة بالتصويت الالكتروني يرجى التواصل مع خدمة العملاء لسوق دبي المالي على الرقم: 97143055555+.

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