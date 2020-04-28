تعرف على الـ 33 شرطاً لإعادة تشغيل مطاعم الفنادق والمنشآت بأبوظبي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

أصدرت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي توجيهات بشأن الاشتراطات الواجب تطبيقها للاستعداد لإعادة تشغيل المطاعم السياحية في المنشآت السياحية والفندقية ومنح الموافقات اللازمة.

وقالت الهيئة، في تعميم حصلت «البيان» على نسخة منه، انه سيتم منح الموافقة على إعادة التشغيل بعد التأكد من تطبيق المتطلبات والمعايير من حيث الاشتراطات العامة، والتباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات والإجراءات الخاصة بالموظفين.

وأوضحت الدائرة انه للحصول على الموافقات اللازمة يرجي أخطارها باستكمال الاشتراطات والمتطلبات، مشيرة إلى انها ستقوم بالتفتيش على المنشآت السياحية والفندقية من قبل مفتشي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات تفادياً للإجراءات القانونية التي ستتخذ بشأن المخالفين.

اشتراطات عامة

وذكرت الدائرة أن الاشتراطات العامة تشمل، 1 - ساعات العمل من الساعة 6 صباحاً وحتي 9 مساء، 2 - ضرورة التعقيم الدوري وبالأخص النقاط التي يلمسها الزبائن بالإضافة إلى دورات المياه بعد كل استخدام مع التأكد من توفير معقمات الأيدي عند كل مدخل للمنشأة، و3 - تحديد مداخل ومخارج منفصلة وتركيب أجهزة التعقيم والكشف الحرار على المداخل مع الالتزام بمنع دخول لأي شخص يعاني من حرارة مرتفعة، وإلزام جميع الأفراد بالكشف الحراري بمن فيهم الموظفين والزوار والمتعهدين مع ضرورة ربط الكاميرات مع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.

وأوضحت الدائرة أن الاشتراط 4 - تخصيص غرفة عزل منفصلة في حال تواجد أفراد من الحالات المشتبه بها مع توفير طاقم المسعفين طوال ساعات العمل، و5 - إلزام جميع الزوار باستخدام الكمامات والقفازات والتقيد بها وعدم استقبال الزوار بخلاف ذلك، و6 - تعقيم المطاعم والمرافق وتنظيفها بشكل دوري بما في ذلك الطاولات والاسطح والمقاعد (نسبة التطهير 75%) وذلك بعد كل استخدام واعتماد أدوات مائدة تستخدم لمرة واحدة فقط.

وأشارت الدائرة أن الاشتراط 7 يتمثل، في التأكد من تنظيف دورات المياه بشكل دوري وتخصيص فريق للقيام بالتنظيف بعد كل استخدام، بالإضافة إلى عمليات التنظيف المستمرة لكل المداخل وأي أسطح يتم لمسها من قبل الزوار، و8 - تشجيع الزوار على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لضمان التقليل من اللمس ونقل العدوي، مع عدم رفض الدفع النقدي والتأكد من توفير معقمات اليد عند مناطق الدفع، و9 - إيقاف خدمات صف السيارات وعدم توفير الخدمة للزوار، و10 - التأكيد من اتباع الإجراءات الوقائية فيما يتعلق بعمليات نقل وتفريغ المؤن والمواد للمرافق في كافة مراحلها.

التباعد الاجتماعي

ونوهت الدائرة ان هناك اشتراطات للتباعد الاجتماعي وتنظيم التجمعات وهي: 11، تحديد علامات التباعد الاجتماعي لضمان تطبيقها على الأرضيات والسلالم المتحركة، مع تخصيص المصاعد فقط لأصحاب الهمم وبسعة شخصين فقط، 12 – التحكم بازدحام المطعم، والسماح لـ 4 أشخاص كحد أقصي لكل طاولة مع اعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدني بين الطاولات، 13 – تخفيض الطاقة الاستيعابية للمرافق إلى 30% والتأكد من تخصيص مسافة 2 متر بين الأفراد، 14 – على المرافق تخصيص لائحة عند المدخل الخاص بها لتحديد العدد الكلي المسموح به من الزوار داخل مرافقها، 15 – عدم القيام بأي نشاط ترفيهي داخل المرافق، 16 – السماح للزوار بالبقاء داخل المرافق لمدة لا تزيد عن 3 ساعات، 17 – تعطيل جميع شاشات اللمس أن وجدت ضمن المرافق.

الموظفين

ونبهت الدائرة أن الاشتراطات تشمل أيضا إجراءات خاصة بالموظفين، 18 – إجراء فحص «كوفيد – 19» لكافة الموظفين قبل إعادة التشغيل على أن يتم فحص الموظفين كل أسبوعين وموافاة الدائرة بالنتائج، 19 – ضرورة فحص الموظفين والحصول على النتائج مع العلم بأن على المنشآت انتظار نتيجة الفحص للسماح للموظفين الذين تظهر فحوصاتهم سلبية ومباشرة أعمالهم، 20 – في حال تعذر على المنشأة تأمين الفحص يرجي أخطار الدائرة لعمل التنسيق اللازمة مع الجهات ذات الصلة للقيام بالفحص.

وفى الاشتراط 21، طلبت الدائرة ضرورة تزويدها ببيانات موظفي المطاعم السياحية والحانات واللاونج بشكل فوري وفى موعد أقصاه 30 ابريل لتشمل أسم الموظف، رقم الهاتف المتحرك، المسمى الوظيفي لإجراء اللازم والتنسيق مع الجهات المعنية، 22 – يتم تحديد أماكن الفحوصات وأوقاتها للموظفين في مراكز الفحص التابعة لدائرة الصحة، 23 – إلزام الموظفين باستخدام الكمامات والقفازات وتبديلها بشكل متكرر، 24 – فحص درجة حرارة الموظفين يومياً وبشكل دوري خلال ساعات العمل، و25 – إطلاع الموظفين على آليات وخطط الاستجابة فيما يتعلق بالتعامل مع الحالات المتشبه بها.

تدابير وقائية

وأشارت الدائرة إلى أن هناك اشتراطات للنظافة والتدابير الوقائية وهي، 26 – زيادة عملية التعقيم والتنظيف للمرافق بشكل دوري والتركيز على كل من منطقة استقبال الزوار، كراسي الانتظار، أزرار المصاعد، مقابض السلالم المتحركة، مقابض الأبواب والسلالم، دورات المياه، 27- توفير معقمات اليد والكمامات والقفازات عند المداخل والمخارج، 28 – توفير معقم اليدين في أماكن متفرقة في المرافق، 29 – توفير إرشادات السلامة والوقاية من العدوي بلغات مختلفة في انحاء المرافق، 30 – توثيق عمليات التنظيف والتطهير في سجلات التنظيف مع ذكر المواد المستخدمة في التطهير.

31 – القيام بعملية تنظيف وتطهير شاملة لجميع المرافق بعد ساعات العمل اليومية، 32 – توفير علامات تذكيرية للحرص على التباعد الاجتماعي، 33 - تثقيف الموظفين حول الحافظ على الصحة والسلامة والنظافة مع أهمية توثيقها.

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