5 هواتف ذكية الأكثر انتشاراً في الإمارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، عن أكثر 5 هواتف ذكية انتشاراً على شبكات "اتصالات" و"دو" خلال العام الماضي من خلال مسوح في أماكن ميدانية خارجية وذلك بهدف اختبار المكالمات الصوتية، وسرعة نقل البيانات وبث الفيديو، وسعة البطارية.

وقالت هيئة تنظيم الاتصالات، في تقرير أصدرته اليوم عن "مؤشرات أداء الهواتف الذكية 2019"، إن الهواتف الخمسة هي: "زد أي إي أكسون 10 برو" و"هواوي مات 20 أكس" و"سامسونج جلاكسي اس 10 بلس" و"ابل ايفون أكس" و"سامسونج جلاكسي اس 10".

ولفتت الهيئة إلى أن أنواع الاختبارات تشمل جودة الصوت وبث الفيديو ومدة البطارية والوقت المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني والوقت للبدء في نقل البيانات وتحميل البيانات وتنزيل البيانات.

وأشار تقرير الهيئة إلى أن المسوح الميدانية الخارجية أظهرت أن هواتف "زد تي إي أكسون 10 برو" الأعلى أداء من حيث جودة الصوت على شبكتي "اتصالات" و"دو"، بينما من حيث بث الفيديو "هواوس مات 20 أكس" أعلى أداء على شبكتي "اتصالات" و"زد تي إي أكسون 10 برو" على شبكة "دو"، بينما فيما يتعلق بمدة البطارية كانت هواتف "سامسونج جالاكسي اس 10 بلس" الأعلى أداءً على شبكة "اتصالات" و"دو".

ومن حيث الوقت المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني كانت هواتف "ابل ايفون أكس" الأفضل أداء على شبكة "اتصالات" و"دو"، وفيما يتعلق بالوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات كانت هواتف "سامسونج جلاكسي اس 10" الأفضل أداء على شبكة اتصالات وهواتف "سامسونج جالاكسي اس 10 بلس" الأفضل أداء على شبكة "دو".

ونوهت الهيئة انه من حيث تحميل البيانات كانت هواتف "زد أي إي أكسون 10 برو" الأفضل أداء على شبكة "اتصالات" وهواتف "ابل ايفون أكس" الأفضل أداء على شبكة "دو"، بينما فيما يتعلق بتنزيل البيانات فكانت هواتف "هواوي مات 20 اكس" الأفضل أداء على شبكة "اتصالات" و"زد أي إي أكسون 10 برو" الأفضل أداء على شبكة "دو".