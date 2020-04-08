50 مليون درهم تمويلاً من «راكز» لشركاتها

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

أطلقت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» حزمة من الحوافز القابلة للتخصيص، والتي تصل قيمتها إلى 50 مليون درهم، بهدف دعم الشركات العاملة تحت مظلتها، والتي تزيد على 15000 لاستمرارية مزاولة أعمالها وتخفيف العبء عنها في ظل الأوضاع العالمية الاستثنائية الراهنة.

وأكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة «راكز» على أهمية دعم العملاء كونهم ركيزة أساسية لدى «راكز»، ويتوجب على «راكز» الوقوف إلى جانبهم الآن أكثر من أي وقت مضى، لافتاً إلى أن الظروف العالمية الاستثنائية الراهنة تمثل تحدياً كبيراً أمام الشركات في مزاولتها لأعمالها، وأن هذه الظروف الاستثنائية تتطلب معاملة خاصة.

وبناءً عليه، تَقرر عدم التسرع بإطلاق حوافز غير مدروسة، بل بالمقابل تمت دراسة الوضع وفقاً لاحتياجات العملاء بهدف رفع العبء عن أصحاب الأعمال، مؤكداً أن التمويل المخصص للشركات بقيمة 50 مليون درهم وسيلة فعّالة تتمثّل في توفير باقات قابلة للتخصيص تلبي احتياجات العملاء المختلفة، والتي من شأنها تعزيز استقرار أعمالهم بمساعدتهم في التغلب على التحديات الراهنة ودفعهم نحو تنمية أعمالهم.

وفي إطار التمويل، وفرت «راكز» معززات لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات الصناعية، تحتوي على العديد من الحوافز المصمّمة بناءً على احتياجات العملاء والحلول القابلة للتخصيص وتتضمّن دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم العاملة في المكاتب المشتركة والخاصة من خلال خصم بنسبة 15% على إجمالي باقة التجديد.