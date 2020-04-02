"إياتا": التشغيل الجزئي لرحلات "طيران الإمارات" خطوة إيجابية

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال محمد البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، إن إعلان شركة "طيران الإمارات" عن البدء في تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من الإثنين المقبل هو خطوة إيجابية.

وأضاف في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "لا شك أن قرار طيران الإمارات جاء بعد تقييم الظروف الصحية والتشغيلية وبالتنسيق مع الجهات المسؤولة والمعنية في دولة الإمارات وأيضا مع الدول التي سيتم الطيران إليها".

وتابع البكري: "هذا خبر إيجابي، ونأمل مع انتهاء الأسبوعين المقبلين أن يكون هناك انحسار للفيروس وعودة الرحلات الداخلية لشركات الطيران في المنطقة ثم الرحلات الدولية تباعاً".

وأعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، عبر حسابه الرسمي على "تويتر" في وقت سابق اليوم، عن حصول "طيران الإمارات" على موافقة السلطات المختصة الإماراتية للبدء في تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب

وأضاف سموه "سوف تنقل هذه الرحلات في البداية مسافرين من الزوار والمقيمين في الدولة الراغبين في العودة إلى بلدانهم، كما ستستخدم الإمارات للشحن الجوي هذه الرحلات لدعم التجارة والمجتمعات.. وسوف نُعلن التفاصيل قريباً".