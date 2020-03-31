القطاع اللوجستي صمام أمان الواردات للإمارات والمنطقة

المصدر: دبي – لؤي عبدالله

يمثل القطاع اللوجستي ركيزة أساسية لتطوّر ونهضة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، ويسهم بفعالية في تعزيز التنويع الاقتصادي الذي يتسم بالتجدد والاستدامة والتنافسية، حيث يمثل نحو 27% من اقتصاد دبي، ويلعب دور محوري في ترسيخ ريادة دبي في مجال الربط البحري والجوي والخدمات اللوجستية، والذي يُعد أمراً حيوياً لتعزيز تدفق التجارة الدولية.

وتتميز دولة الامارات نتيجة لموقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتطورة بتمتعها بشبكة مواصلات وربط بحرية وجوية وبرية تعتبر ضمن الاقوى عالميا من حيث عدد الأسواق التي يمكن الوصول اليها برحلات مباشرة وهو الأمر الذي يوفر لها مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات التي فرضها فيروس كورونا على سلاسل التوريد والامداد والاسواق العالمية .

وقال خبر اء وعاملون في القطاع اللوجستي إن واردات المواد الغذائية والدوائية والسلع الاساسية الى الامارات مضمونه على الرغم من الظروف التي فرضها فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وتسببه في فرض قيود غير مسبوقة على الحركة اللوجستية في العالم.

وأضاف الخبراء أن القطاع بشكل عام يواجه تحدييات كبيرة على الصعيد العالمي خلال الفترة الحالية مشيرين إلى أن الإمارات ستكون الاسرع في تجاوز هذه المرحلة على الصعيد الاقليمي في ظل ما تملكه من موقع جغرافي وبنية تحتية وخدمات عالمية بما فيها الاداء الجمركي والخدمات الالكترونية بالاضافة الى التسهيلات والدعم الحكومي المتواصل والذي ساهم في تعزيز نمو القطاع.

وقال محمد جاسم الريس نائب الرئيس التنفيذي للريس للسفريات والبواخر ان قطاع الشحن في دولة الامارات لايعتمد على السوق المحلي وانما يرتبط بالعديد من الاسواق الاقليمية والعالمية التي في غالبيتها الان مغلقة بشكل كامل بسب الاجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورنا بالاضافة الى تراجع عمليات الانتاج في الاسواق العالمية كل ذلك عوامل ادت الى تعطل سلاسل الامداد وانعكس سلبا على حركة الشحن من المإارات.

واضاف أن دولة الإمارات اثبتت خلال أزمات سابقة أنها الاقدر على تجاوز المرحلة الحالية مشيرا إلى ان تطور البنية التحتية الحالية ومستوى الخدمات التي يقدما القطاع اللوجستي في دبي بشكل خاص وفي الامارات بشكل عام من شأنه ان يجعل الامارات الاسرع في تجاوز المرحلة الحالية في ظل ما تتمت به من شبكة ربط عالمية برية وبحرية وجوية الامر الذي يوفر لها مرونة اكبر في التعامل مع الأسواق .

وقال باسل الدباغ، المدير الإقليمي للخدمات اللوجستية لقطاع الكيماويات في شركة أجيليتي إن الإمارات تتمتع بمكانة عالمية مرموقة كمركز للنقل والتوزيع، وتشكل منصة حيوية لخدمات الشحن بشكل عام، وقد أسهم التوسع المتواصل الذي يشهده قطاع الشحن والخدمات اللوجستية في الدولة مع النمو المطرد والتنوّع الاقتصادي المستمر، بالإضافة إلى وجود العديد من مناطق التجارة الحرة في ترسيخ مكانة الإمارات كمرز رئيسي لوجستي عالمي .

أن الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات و البنية التحتية والتقنية تجعل من الامارات الاكثر قدرة على عبور التحديات الحالية .

واضاف ان فيروس كورونا احدث خللاً عميقاً في سلسلة التوريد لدى الكثير من شركائنا التجاريين، وأصاب انتشاره على نطاق عالمي كبار العملاء لذلك تسعى الشركة إلى تأمين خيارات بديلة للعملاء، فمقابل تراجع الشحن الجوي، ازدادت عمليات الشحن البحري. كذلك، يتجه عدد متزايد من العملاء إلى أسواق أخرى بديلة عن تلك المتضررة الامر الذي يولد تعقيدات لوجستية كبيرة.

استمرارية عمليات الشحن الخاصة في إكسبو 2020 دبي

كما أعلنت شركة UPS الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية لمعرض إكسبو 2020 دبي، عن مواصلة تفعيل شبكتها العالمية للخدمات اللوجستية الذكية بمنطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف ضمان استمرارية عمليات الشحن الخاصة في إكسبو 2020 دبي.

وأشارت الشركة إلى أنها تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقراً لعملياتها الإقليمية، وذلك بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي الذي يفصلها مسافة 8 ساعات طيران عن ثلثي سكان العالم و65% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

وأوضحت الشركة أنها أضافت رحلة جديدة إلى دبي والتي خصصت لها طائرة بوينغ 747 الأكبر ضمن أسطول طائراتها على الإطلاق، وفيما يتعلق بأية تغييرات في التوقيت، فإن شبكة UPS العالمية للخدمات اللوجستية الذكية ستوفر الدعم لعملائها في سبيل تحقيق استمرارية أعمالهم والتعامل مع أية تعقيدات أو طلبات جديدة، إذ تخطط شركة UPS لدعم أي احتياجات مرتبطة بجدولة الرحلات لتواصل عملها بصفتها الشريك الرسمي للخدمات اللوجستية والمساعدة في إنجاح معرض إكسبو 2020 دبي.