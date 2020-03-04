الاقتصاد : 5 أيام عمل فقط لإصدار تراخيص تأسيس مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر

المصدر: أبوظبي: عبد الحي محمد

حددت وزارة الاقتصاد اليوم خمسة أيام عمل فقط لإصدار تراخيص شركات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة مؤكدة على أن هذه الشركات ستحظى بثمانية امتيازات مهمة أبرزها معاملة المثل مع الشركات الوطنية وإجراء التحويلات المالية خارج الدولة.

وأعلنت الوزارة اليوم عن خطوات تأسيس شركات الاستثمار الأجنبي المباشر وكذلك الشركات الحالية الراغبة في توفيق أوضاعها والتحول لشركات أجنبية كاملة إضافة إلي تحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركات حيث تراوح بين 100 مليون درهم ومليونين درهم حسب النشاط.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن اعتماد مجلس الوزراء بدء العمل بتطبيق القائمة الإيجابية الأولى للأنشطة الاقتصادية المتاحة للتملك الأجنبي بنسبة 100% وفقاً لقانون الاستثمار الأجنبي المباشر، يمثل نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.

وأوضح معاليه أن تحرير 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات أمام المستثمرين الأجانب بنسبة 100% سيعطي قيمة مضافة لسياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة ومن شأنه أن يستقطب الشركات العالمية الناجحة ويرفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بنسب متقدمة، الأمر الذي يتكامل مع الرؤية الاقتصادية للدولة ببناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار.

وأضاف معالي وزير الاقتصاد أن اختيار القائمة الإيجابية الأولى جاء وفقاً لأفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في تطبيق سياسات التحرير الاستثماري، وأخذ في الحسبان تحقيق المصلحة الوطنية والرؤى الاستراتيجية والمؤشرات ذات الصلة، مؤكداً معاليه أن هذه القائمة الإيجابية ستخضع للتقييم بصورة مستمرة وفقاً لمنهج التحرير التدريجي المقيد الذي اتبعته وزارة الاقتصاد وشركاؤها في لجنة الاستثمار الأجنبي المباشر المنبثقة عن القانون، الأمر الذي يتيح للحكومة والجهات المنظمة لقطاعات الأعمال دراسة نتائج الانفتاح وقياس الأثر والقيمة المضافة على الأداء الاقتصادي، بما يضمن تحقيق المستهدفات الوطنية.

ونوه معاليه إلى أنه تمت مراعاة عدد من الضوابط عند تحديد أنشطة القائمة الإيجابية والحد الأدنى لرأس المال فيها، أبرزها: محدودية الأثر على المواطنين والشركات الوطنية التي تمارس نشاطاً مماثلاً، وتحفيز الأنشطة التي تتعلق بمجالات البحث والتطوير

وتستقطب التكنولوجيا الحديثة والخبرات العالمية وتتكامل مع الخطط الاستراتيجية للدولة، واستبعاد الأنشطة التي يمكن أن يكون لها أثر سلبي مباشر أو غير مباشر على المصلحة الوطنية العامة وعلى المواطنين والمجتمع".

وأشار معاليه إلى مجموعة من المسارات التي يساهم من خلالها فتح الاستثمارات الأجنبية في الأنشطة المندرجة في القائمة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، ومن أبرزها، زيادة تدفق واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للقطاعات ذات الأولوية، توسيع وتنويع قاعدة الإنتاج ونقل التكنولوجيا والمعرفة والتدريب، وزيادة فرص العمل ورفع نسب التوطين في القطاع الخاص وتحقيق العائد الأفضل للموارد المتاحة، وتعزيز الشراكة بين المستثمرين المواطنين والأجانب من خلال تكاملية إنتاج السلع والخدمات وتعزيز سلسلة القيمة، ودعم استراتيجيات الدولة في مجالات الابتكار والاستدامة والصناعة والتعليم والصحة والأمن الغذائي والذكاء الاصطناعي

وأكدت وزارة الاقتصاد أن أحكام قانون الاستثمار الأجنبي المباشر تسري على كافة مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر ويرخص لها في الدولة، فيما لا تسري على المشاريع التي تؤسس في المناطق الحرة المالية وغير المالية في الدولة، وأن القانون يمنح مجموعة من الحوافز والمزايا والضمانات للأنشطة التي يتم ترخيصها كشركة استثمار أجنبي مباشر، من أهمها نسبة تملك 100%، معاملة شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة معاملة الشركات الوطنية، إجراء التحويلات المالية خارج الدولة، ضمان عدم الحجز على أموال المشروع أو مصادرتها إلا بحكم قضائي، ضمان عدم نزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ضمان حق الانتفاع بالعقارات، ضمان سرية المعلومات الفنية والاقتصادية والمالية والمبادرات الاستثمارية، امتيازات إضافية مثل: إدخال شريك أو أكثر، نقل الملكية، تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي، تغيير الشكل القانوني للشركة، الاندماج أو الاستحواذ أو التصفية.

وأعلنت الوزارة أمس عن الإجراءات والخطوات التي يتعين على المستثمر الأجنبي اتباعها لترخيص شركة استثمار أجنبي مباشر لنشاط مندرج في القائمة الإيجابية، حيث يقدم المستثمر طلب الموافقة على ترخيص مشروعة إلى السلطة المختصة بالاستثمار الأجنبي المباشر في الحكومة المحلية مستوفياً الشروط والوثائق، ويتم الترخيص خلال 5 أيام عمل فقط كحد أقصى للحصول على الموافقة، كما أوضحت الوزارة خطوات تحويل الشركات القائمة إلى شركات استثمار أجنبي مباشر، وذلك شريطة أن يكون الشكل القانوني للشركة القائمة وفق الأشكال المحددة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوفيق الأوضاع والالتزامات وفقاً للشروط والمتطلبات المحددة في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والقائمة الإيجابية

وتضمنت القائمة الإيجابية الأولى 122 نشاطاً اقتصادياً رئيسياً وفرعياً، 19 منها في قطاع الزراعة، و51 في قطاع الصناعة، و52 في قطاع الخدمات تم تصنيفها واعتماد مسمياتها استناداً إلى دليل الأنشطة الاقتصادية المعتمد لدى وزارة الاقتصاد.، وفي قطاع الزراعة، حددت القائمة الحد الأدنى لرأس المال على النحو التالى ، 7.5 مليون درهم في 18 نشاطاً، أبرزها زراعة الحبوب والمحاصيل البقولية والخضراوات ومحاصيل الألياف والأزهار والفواكه أنشطة الدعم للإنتاج الحيواني ومعالجة البذور وزراعة الأحراج، 10 ملايين درهم إماراتي في نشاط واحد هو أنشطة الدعم لإنتاج المحاصيل ، أما في قطاع الصناعة، فتم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب وفقاً للفئات التالية، 100 مليون درهم في 8 أنشطة من أبرزها صناعة الآلات والمركبات والسفن التجارية ومنصات الحفر والحوامات والمركبات الجوية والفضائية والآلات المتصلة بها، 20 مليون درهم في 5 أنشطة أبزرها صنع الفلزات والمعدات الكهربائية ومعدات النقل والأدوات الطبية، 15 مليون درهم في 34 نشاطاً في الصناعات المتنوعة مثل الأغذية والمشروبات والملبوسات والجلديات والمنتجات الخشبية واللدائن والمواد الكيميائية والمحركات والحواسيب والمنتجات المعدنية والأدوية، 3 ملايين درهم في 3 أنشطة تتضمن صنع أدوات الرياضة والألعاب، ومليونا درهم في نشاط واحد وهو صنع الآلات الموسيقية، وفي قطاع الخدمات، تم تحديد الحد الأدنى لرأس المال المطلوب وفقاً للفئات التالية،100 مليون درهم في نشاطين اثنين وهما تجارة التجزئة في المتاجر غير المتخصصة وأنشطة المستشفيات، 70 مليون درهم في نشاط واحد يتضمن الأنشطة الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية،.

أما الأنشطة الـ 49 المتبقية في قطاع الخدمات ضمن القائمة الإيجابية، فيتم تحديد الحد الأدنى لرأسمالها وفقاً للتشريعات النافذة.