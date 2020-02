أدنوك للتوزيع تحقق 2.22 مليار درهم أرباحا صافية في 2019

المصدر: أبو ظبي: البيان

أعلنت شركة أدنوك للتوزيع، اليوم عن ارتفاع صافي أرباح الشركة خلال الربع الرابع من عام 2019 ليصل إلى 496 مليون درهم، بزيادة قدرها 11.3% مقارنة بالربع الرابع من عام 2018. كما ارتفعت الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء خلال الربع الرابع من عام 2019 لتصل إلى 658 مليون درهم، بزيادة قدرها 6.5% مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، معزّزة بالأداء التشغيلي القوي لقطاعي الوقود وغير الوقود بالشركة. وسجّلت كميات الوقود الكلية المباعة ارتفاعاً بنسبة 2.0% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بالربع الرابع من عام 2018 وذلك نتيجة لتحسّن مبيعات قطاع التجزئة، وارتفاع كميات الوقود المباعة في القطاع التجاري، مدعومة بالحملات الترويجية الجديدة التي أطلقتها الشركة. حيث جاءت الزيادة في كميات الوقود المباعة بالتجزئة نتيجة التحسّن في الأسواق الرئيسية، وزيادة الحصّة السوقية في الإمارات الشمالية بعد طرح خدمة المساعدة في التزوّد بالوقود مجاناً منذ الثالث من نوفمبر 2019، بالإضافة الى مساهمة المحطات الجديدة في دبي.

كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 10.4% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بذات الفترة من عام 2018. وجاءت هذه النتائج مدعومة بالبرنامج الخاص لتجديد متاجر التجزئة التابعة للشركة والذي حسّن تجربة التسوق لدى العملاء وساهم في تحسين الهوامش الإجمالية وزاد متوسط حجم سلة المشتريات بنسبة 5.4% خلال الربع الرابع من عام 2019 مقارنة بذات الفترة من عام 2018.

والجدير بالذكر أنه تم طرح العديد من المبادرات الخاصة بتحسين تجربة العملاء خلال الربع الرابع من عام 2019، حيث قامت الشركة بطرح المفهوم الجديد لمحطات أدنوك "On The go" المستقبلية التي تقرّب الشركة من عملائها من خلال إنشاء المحطات في المناطق السكنية التي يصعب فيها بناء المحطات العادية. كما أطلقت الشركة برنامج الولاء الخاص بها "مكافآت أدنوك" الذي يوفّر العديد من المزايا الغير مسبوقة للعملاء، بالإضافة الى تقديم تجربة رقمية سلسة وخيارات الدفع الذكية. ثم قامت الشركة بافتتاح متجر واحة أدنوك المستقبلي الجديد الذي يقدَم الخدمة للعملاء بشكل متميز من خلال توفير أجواء عصرية تناسب العائلة وتتيح لهم أيضاً التزود بالوقود والاستمتاع بالأطعمة الطازجة.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: "لقد نجحنا في تحقيق نتائج مالية قوية في الربع الرابع وعلى مستوى العام 2019، ونحن ملتزمون بتحويل شركة أدنوك للتوزيع لتصبح شركة عالمية المستوى تركّز على تقديم تجربة مميزة للعملاء ما يثبت قدرتنا على النموّ مصحوباً بتركيزنا على تحقيق الأرباح. سنستمر في التركيز على تعزيز مستوى خدمة العملاء مع البحث عن فرص التوسُّع محلّياً ودولياً، وسنعمل على توسيع شبكة التوزيع الخاصة بنا للوصول الى شريحة أكبر من السوق والحفاظ على معدّل نموّنا. كما سنستمر في جهودنا لخفض التكاليف التشغيلية وتفعيل النفقات الرأسمالية كأحد أهم أولوياتنا في الفترة القادمة".

وقد بلغت نسبة الزيادة في صافي أرباح عام 2019، 4.2% لتصل الى 2.22 مليار درهم مقارنةً بالعام 2018. كما ارتفعت الربحية للعام 2019 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء لعام 2019 بنسبة 2.3% لتصل إلى 2.84 مليار درهم، و ارتفعت الربحية للعام 2019 قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء (دون مكاسب المخزون) إلى 2.72 مليار درهم وبنسبة نمو قدرها 7.2% مقارنةً بالعام الماضي. كما استمر هامش الربحية قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بالزيادة ليبلغ 13.3% خلال العام 2019، مقارنة بنحو 12.1% خلال العام الماضي. وارتفعت كميّات الوقود المباعة بنسبة 0.7% في العام 2019 مقارنة بالعام 2018. وسجّلت التدفقات النقدية الحرة (الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء مطروحاً منها المصاريف الرأسمالية) ارتفاعاً بنسبة 16.4% على أساس سنوي لتصل إلى 2.33 مليار درهم في العام 2019. كما ارتفع إجمالي أرباح المبيعات غير البترولية بنسبة 11.8% خلال العام 2019 مقارنة بالعام السابق. وتحرص شركة أدنوك للتوزيع على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة في مختلف عملياتها، وهو ما ساهم في خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 8.6% خلال العام 2019 مقارنة بذات الفترة من العام 2018.

كما تركز أدنوك للتوزيع على تحقيق النمو وزيادة العائدات لصالح مساهميها، وهو ما تدعمه السياسة الإيجابية لتوزيع الأرباح. هذا وقد أوصى مجلس إدارة شركة أدنوك للتوزيع بتوزيع أرباح بقيمة 1.194 مليار درهم (بواقع 9.55 فلس للسهم) للنصف الثاني من عام 2019، وفقاً لموافقة المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية المقرر يوم 31 مارس 2020. حيث سيبلغ إجمالي توزيعات الأرباح للعام 2.39 مليار درهم (بواقع 19.10 فلس للسهم) للعام المالي 2019 في حال موافقة المساهمين، وهو ما يعكس زيادة بنسبة 62% في توزيعات الأرباح السنوية لعام 2019 مقارنة بالعام 2018 وفقًا لسياسة توزيع الأرباح، مما ينتج عنه عائد سنوي على الأرباح بنسبة 6.4% للعام 2019 (وفقاً لسعر 2.97 درهم للسهم بتاريخ 11 فبراير 2020). وقامت الشركة بدفع نصف أرباح عام 2019 خلال شهر أكتوبر من العام الفائت، بينما تتوقع دفع النصف الثاني في شهر أبريل 2020 بعد الحصول على موافقة المساهمين.