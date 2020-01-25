«فوربس»: مدن الإمارات ذكية ومستدامة

المصدر: (دبي ـ سيد صالح)

ذكرت مجلة «فوربس» الأمريكية أن الإمارات تستعد جيداً لمرحلة ما بعد النفط، وأن قادتها يدركون تماماً أهمية التنوع الاقتصادي والتوجه صوب اقتصاد أكثر استدامة، وهو ما شرعوا بالفعل في تنفيذه، من خلال عدة آليات من أبرزها «رؤية الإمارات 2021» و«رؤية أبوظبي 2030».

ونشرت المجلة تقريراً عن مساعي التنوع الاقتصادي وتَبَني مفهوم الاقتصاد المستدام في دبي بعنوان «مدن الإمارات ذكية ومستدامة وقادتها مستعدون لتصدير آخر برميل نفط.

موضحاً أن قادة الإمارات اختاروا رهاناً ثلاثياً ناجحاً في مساعي التنوع الاقتصادي، حيث يتكون هذا الرهان من التقنية، والبيئة، والمجتمع، وتعتبر هذه العناصر بمثابة قاعدة للاقتصاد الإماراتي العصري.

وأوضح تقرير «فوربس» أن إنشاء المدن الذكية والمستدامة يقع في موضع القلب من هذا الرهان، وهو ما تمثل في مبادرة «دبي الذكية» ومشروع مدينة «مصدر» المستدامة في أبوظبي.

وأضاف أن الإمارات باتت من خلال هذه المبادرات والمشروعات المستقبلية الجريئة نموذجاً مثالياً على مستوى المنطقة والعالم للعيش المستدام واستشراف المستقبل.