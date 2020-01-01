رسوم إنهاء عقود الاتصالات تشمل القديمة

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أكّد ماجد المسمار مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بالإنابة، أن قرار الهيئة اقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط كرسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة، سيشمل كذلك عقود الخدمة القديمة اعتباراً من اليوم.

وكانت الهيئة وضعت في مارس 2019 إطارا تنظيميا يفيد باقتطاع رسوم إيجار شهر واحد فقط، رسوم إنهاء مبكر لعقد الخدمة بعد أن كانت رسوم نهاية العقد تبلغ رسوم إيجار شهر واحد مضروبةً بعدد الشهور المتبقية على انتهاء العقد وشمل القرار آنذاك عقود الخدمة الجديدة المتعلقة بخدمات الهاتف المحمول للأفراد المعمول بها بعد مارس 2019 فقط.

وتأتي المراجعة المتعلقة بشمل عملاء العقود القديمة في سياق منهجية مستدامة تعمل الهيئة بموجبها على تعزيز جودة خدمات الاتصالات وضمان وصول تلك الخدمات إلى مختلف الشرائح الاجتماعية بشروط مرضية. وأوضح المسمار خلال لقاء مع إذاعة الشارقة، أن المستخدم يملك خيار الحصول على خدمات الاتصالات في الدولة بعقد أو بدونه.