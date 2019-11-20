«توازن» يعزز التعاون مع مفوضية التسليح الفرنسي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مجلس التوازن الاقتصادي (توازن) عن تأسيس لجنة توجيهية مشتركة بالتعاون مع المفوضية العامة للتسليح الفرنسي تشمل مجالات البحث والتطوير، كجزء من التزامهم المشترك لبناء القدرات والحلول المبتكرة.

قام بتوقيع التعاون المشترك بين الجهتين، كل من طارق عبد الرحيم الحوسني الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن الاقتصادي، والفريق مهندس تييري كارليير مدير التطوير الدولي في المفوضية العامة للتسليح الفرنسي، بحضور عدد من المسؤولين في كلا الطرفين خلال معرض دبي للطيران 2019 في جناح مجلس التوازن الاقتصادي.

وقال طارق عبد الرحيم الحوسني: تربطنا علاقات وثيقة مع الجمهورية الفرنسية، وقد شهدت هذه العلاقات تطوراً كبيراً خلال الأعوام الماضية، في مختلف القطاعات الاقتصادية والتبادل التجاري والاستثمارات والطاقة المتجددة والنووية والنفطية والدفاع والأمن والتربية والثقافة.

وأضاف: هذه خطوة جديدة ومهمة في طريق تعزيز التعاون والعمل المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيوفر إطاراً تنظيمياً لكثير من الاتفاقيات والمشاريع المشتركة التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل القريب.

بدوره، قال تييري كارليير مدير التطوير الدولي في المفوضية العامة للتسليح في فرنسا: تجمع الإمارات بفرنسا علاقات ثنائية قوية، وسوف تسهم اللجنة التوجيهية المشتركة بين البلدين في تفعيل سبل التعاون في صناعة الدفاع التي تعد ركيزة أساسية للعلاقة الاستراتيجية التي تجمع الدولتين. وأؤكد مجدداً التزام المفوضية العامة للتسليح باستكشاف فرص التعاون الجديدة والواعدة مع توازن.

وفي إطار هذا التعاون، تم توقيع اتفاقية بين مجلس التوازن الاقتصادي وشركة (إم بي دي أيه) الفرنسية المتخصصة في مجال تصميم وإنتاج الصواريخ وأنظمة الصواريخ، لإنشاء مركز في أبوظبي لتصميم وتصنيع الصواريخ الذكية الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويمثل هذا التعاون علامة فارقة ومهمة لدولة الإمارات، حيث إنه سيسهم في تلبية احتياجات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا في مجال القنابل الذكية.

ووقع المجلس أيضاً اتفاقية أخرى مع شركة «داسو أفييشن»، الشركة الفرنسية الرائدة في مجال صناعة الطيران، لتأسيس مركز لاختبار الطيران يعد الأول من نوعه في الإمارات.

وبصفته المركز الإقليمي الأول والوحيد من نوعه، من المتوقع أن يستفيد أكثر من 18 دولة من هذه الخدمات، مما سيؤدي إلى خلق تأثير اقتصادي كبير لإمارة أبوظبي. وستسهم هذه المشاريع في تعزيز القدرات الوطنية في المجالات الاستراتيجية، وكما أنها ستشكل نظاماً بيئياً جيداً يمكن استخدامه محلياً، مما سينعكس بطريقة إيجابية على هذه الصناعة.

وتركز الاتفاقية مع مجموعة «تاليس الإمارات»، والتي تمتلكها مجموعة تاليس بنسبة 100% على بناء مراكز التميز لتطوير الأنظمة الحيوية في قطاع الطيران، بما في ذلك الرادارات والاتصالات اللاسلكية ومجموعة متنوعة من التقنيات الرقمية في مجالي الدفاع والطيران.

وستركز تاليس الإمارات على تطوير القدرات والكفاءات الهندسية المحلية، وستعزز الشراكات المحلية وأطر التعاون في القطاع. وتشكل منصة «إيدج» لتكنولوجيا الدفاع التي أُطلقت مؤخراً أولى هذه الشراكات الرئيسية.

كما ستتيح الشركة توطين بعض عمليات الصيانة والدعم، وبالتالي تسريع الاستجابة والمرونة في خدمة العملاء. تشكل الاتفاقيات التي تم إبرامها خلال معرض دبي للطيران جزءاً من التزام مجلس التوازن الاقتصادي بتطوير صناعة دفاعية وأمنية مستدامة من خلال دعم التنويع الاقتصادي في الإمارات، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة.