20 مليار دولار استثمارات أفراد المنطقة في عقارات أمريكا

المصدر: دبي - محمد عبد الرشيد

تصل قيمة استثمارات الأفراد العقارية الصادرة من المنطقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية إلى نحو 20 مليار دولار، وفقاً لـتقديرات مجموعة «إل سي بي» العاملة بمجال الاستشارات والاستثمارات العقارية الأمريكية.

وأكدت «إل سي بي» أن الولايات المتحدة شهدت دخول استثمارات عقارية كبيرة من الإمارات على وجه الخصوص والمنطقة بشكل عام خلال الفترة الماضية، لذا تحظى المنطقة باهتمام كبير فيما يتعلق بالترويج لفرص الاستثمار العقاري في أمريكا.

وقال فرانسيس لايفلي، الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة «إل سي بي» عن الاستثمار العقاري بالولايات المتحدة وبرامج الهجرة مقابل الاستثمار: تقدم المجموعة للمستثمرين فرصة الهجرة والإقامة الدائمة بالولايات المتحدة في مقابل استثمار أموالهم في قطاع العقارات.

وأعرب لايفلي عن تطلعه لإنشاء شراكات جديدة مع مستثمرين أجانب مقيمين بالإمارات، حيث تشهد العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة تطوراً كبيراً في جميع المجالات.

وأضاف: يحق للمستثمر من خلال الالتحاق ببرنامج المستثمر المهاجر EB-5 الأمريكي والخاضع لقوانينها، متى كان مستوفياً لمعايير البرنامج.