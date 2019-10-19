المبادرات الحكومية تدعم الأعمال وتعزز تنوع الاقتصاد

المصدر: رأس الخيمة ــ أحمد أبوالفتوح

أكد بينوي كوريان المدير التنفيذي مجموعة الحمرا للتطوير العقاري، أن حركة النمو التي تشهدها إمارة رأس الخيمة في كافة القطاعات، والتي تبدو جلياً في الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية الضخمة مدعومة ببيئتها الطبيعية الخلابة والمتنوعة، حيث تسجل الإمارة معدلات تطور متسارعة لتقدم العديد من خيارات أنماط الحياة الجديدة والمميزة لأعداد متزايدة من السكان والسياح من أنحاء العالم، مشدداً على أهمية المبادرات الحكومية في دعم قطاعات الأعمال وتعزيز تنوع الاقتصاد في الدولة.

وأشار إلى أن استثمارات المجموعة ترتكز على 4 قطاعات رئيسية تتنوع بين قطاع العقارات والضيافة والتجزئة والمراكز التجارية، لافتاً إلى أن الحمرا حققت العديد من الإنجازات والمشاريع المميزة على مدى تاريخها الذي يمتد لأكثر من 15 عاماً وساهمت مشاريعها في تعزيز مختلف القطاعات ومنها قطاع المؤتمرات والمعارض عبر مركز الحمرا الجديد على الواجهة البحرية لمنطقة الحمراء والذي يساهم في دعم الاقتصاد المحلي.

حياة متميزة

وأوضح بينوي كوريان، أن خيارات المعيشة المتميزة التي تأتي بأسعارها المناسبة لتكمل أنماط الحياة المريحة في رأس الخيمة، وتضمن الإمارة لسكانها جودة حياة متميزة في أماكن تتمتع بمواقع حيوية يسهل الوصول منها إلى جميع الإمارات الأخرى، وتشتمل محفظة رأس الخيمة السكنية على طيف واسع من الخيارات السكنية سواء كان الغرض إقامة لفترة قصيرة أو طويلة، وتتنوع بين شقق في أبنية منخفضة أو فلل بواجهات بحرية وخيارات أخرى تلبي تطلعات جميع السكان موضحا تميز الايجارات السكنية في رأس الخيمة بأسعار منافسة، تتيح للسكان تحقيق وفورات كبيرة شهرياً حتى لو كان عملهم في مناطق أخرى قريبة وتتوفر أيضاً مجموعة من الخيارات للمستثمرين الباحثين عن منازل في مواقع مميزة وبعائدات إيجار مرتفعة.

وأضاف: تحتضن رأس الخيمة مرافق عامة مميزة مثل المدارس والجامعات والمستشفيات والمراكز الصحية والمنتزهات ، بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والثقافية أضف إلى ذلك أن تعرفة الخدمات العامة التي أعلنت الهيئات المعنية عنها مؤخراً ساهمت في تعزيز جاذبية الإمارة كوجهة للحياة بتكلفة معقولة.

وإلى جانب الاستمتاع بنمط حياة مميز، خاصة على صعيد المساحات الفسيحة والقيمة الاقتصادية الكبيرة، تقدمّ رأس الخيمة خيارات متنوعة تشجع النشاط البدني مثل تسلق الصخور والجبال، والرياضات المميزة مثل الغولف والفروسية وجولات السفاري وصيد الأسماك، والإبحار وركوب الأمواج، وبالمجمل، فإن أنماط الحياة المتنوعة والهادئة والأجواء الاجتماعية الدافئة تجعل من إمارة رأس الخيمة خيار العائلات الأمثل.

مبادرات حكومية

وأكد كوريان، أن المبادرات الحكومية الرامية إلى تشييد المشاريع وتعزيز التنوع الاقتصادي في رأس الخيمة تعتبر بمثابة القوّة الدافعة لتميّز الإمارة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، علاوة على سياساتها الموجهة لتعزيز بيئة الأعمال التي تعفي الشركات من الضرائب والإجراءات الميسّرة لاستصدار تصاريح الإقامة في مناطقها الحرة خلال وقت قياسي.

وأضاف: تكشف أحدث الإحصائيات أن حكومة الإمارة نجحت في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية كفاءةً في العالم، وذلك من خلال جهودها لتمهيد طريق المستثمرين لتأسيس مشاريعهم في دولة الإمارات بكل سهولة.

وأوضح أن ما شهدته الإمارة مؤخراً من تدفق في الاستثمارات في قطاعات الضيافة والترفيه والتجزئة وأعمال الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض أن يدفع عجلة نمو الإمارة ويساعدها في تحقيق هدفها باستقبال 1.5 مليون زائر 2021.