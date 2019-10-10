مؤتمر «اليونيدو» بأبوظبي يستكشف مستقبل الصناعة

المصدر: أبوظبي - البيان

تستعد العاصمة أبوظبي لاستضافة وفود 170 دولة تشارك في المؤتمر العام الـ18 لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو»، الذي ينطلق 2 نوفمبر بمؤتمر خاص بالدول الأقل نمواً، ويستمر بعد ذلك لمدة خمسة أيام، ويتضمن جلسات وندوات تستكشف مستقبل القطاع الصناعي العالمي. وسيشهد المؤتمر مشاركة مئات من كبار الشخصيات، بما في ذلك رؤساء دول ووزراء ونخبة من قادة القطاعين العام والخاص وكبار ممثلي منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

ومنذ إنشائها في 1985، عقدت اليونيدو مؤتمرها العام خارج مقرها الرئيسي في فيينا 3 مرات فقط: في بانكوك بتايلاند عام 1987، وفي العاصمة الكاميرونية ياوندي 1993، وفي العاصمة ليما ببيرو عام 2013، وتعتبر أبوظبي رابع وجهة تستضيف المؤتمر العام لليونيدو، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها بالشرق الأوسط.

6 مواضيع رئيسة

ويقام المؤتمر على مدار 5 أيام تحت شعار «الصناعة 2030 - لنبتكر ونتواصل ونبني مستقبلاً أفضل». ويركز جدول الأعمال على 6 مواضيع رئيسية تتضمن الشباب وتمكين المرأة في القطاع الصناعي والثورة الصناعية الرابعة والطاقة المستدامة والمناطق الصناعية المتخصصة والاقتصاد التدويري. كما سيصاحب المؤتمر سلسلة من الفعاليات والجلسات لمناقشة السياسات التي من شأنها دعم تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها الـ17 للتنمية المستدامة.

وتستضيف أبوظبي المؤتمر بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع الـ46 لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة، والذي يضم في عضويته 53 دولة من أصل 170 دولة عضواً. ويشكل اختيار أبوظبي شهادة على الثقة المتزايدة بدور الإمارات في صياغة مستقبل تحولي للقطاع الصناعي العالمي، وتطويرها لقاعدة صناعية قوية كجزء من رؤية وطنية لبناء اقتصاد متنوع ومستدام قائم على المعرفة وقادر على المنافسة عالمياً.

نجاحات كبيرة

وقال معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة: حقق القطاع الصناعي بالدولة نجاحات كبيرة مكنته من تحقيق الريادة إقليمياً، كما كرست دوره العالمي كمساهم رئيسي في سلاسل القيمة العالمية من خلال ما يتمتع به من شراكات قوية مع كبرى الشركات الصناعية العالمية. ومع مواصلة جهودنا لرفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتعزيز النمو الاقتصادي، نتطلع قدماً للترحيب بالوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم وتبادل المعارف والتعاون في الابتكار الصناعي وتعزيز الازدهار العالمي.

وقال سيف الهاجري، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: استضافة المؤتمر تدعم جهود الإمارات لتعزيز مكانتها منصةً عالمية ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ويشكل المؤتمر فرصة لاستعراض نجاحنا في تطوير قاعدة صناعية متطورة في فترة زمنية قصيرة، كما سيسلط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وجعلها أساساً لتطوير اقتصادها من خلال مبادرات مثل استراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة.

وقال لي يونغ، مدير عام «اليونيدو»: سعداء للغاية لعقد المؤتمر في أبوظبي، ونثمّن جهود حكومة الإمارات في استضافة المؤتمر. ونتطلع إلى تعزيز علاقاتنا مع الإمارات، خاصة وأن «اليونيدو» والإمارات تتشاركان الالتزام بتبني نهج تحولي لصياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي من خلال رئاستنا المشتركة للقمة العالمية للصناعة والتصنيع.