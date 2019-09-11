%4.5 نمو الصناعة في الدولة خلال 5 سنوات

المصدر: دبي ـ بشار باغ

كشف المهندس أسامة أمير فضل، الوكيل المساعد لشؤون الصناعة بالوكالة في وزارة الطاقة والصناعة أن قطاع الصناعة في الدولة حقق نمواً بمعدل 4.5% في السنوات الخمس الأخيرة ويوفر أكثر من 460 ألف فرصة عمل، ولفت إلى أن القطاع يسهم بنحو 9.5% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، أو ما يعادل 11% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

موضحاً أن ما يقارب من نصف مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي تأتي من القدرات الصناعية التي توظف تقنيات ومهارات عالية أو متوسطة المستوى. كل هذه المؤشرات تعكس متانة ومرونة هذا القطاع.

وفي كلمة ألقاها خلال فعاليات الدورة الرابعة من قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2019 التي انطلقت أمس في دبي بمشاركة أكثر من 1000 من كبار المتخصصين في العمليات وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية وتقنية المعلومات والصناعات التحويلية، أشار فضل إلى أن وزارة الطاقة والصناعة تعمل مع شركائها أعضاء المجلس التنسيقي للصناعة في الدولة على تطوير استراتيجية تكاملية وموحدة لقطاع الصناعة بالدولة، مستفيدة من تنوع البنية التحتية وقدرات التصنيع بين إمارات الدولة.

واستقطبت القمة في دورتها الرابعة التي انعقدت تحت رعاية معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، حضوراً واسعاً من الشركات الصناعية المحلية والعالمية بحضور سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي وعلي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وشارك في نقاشات اليوم الأول للقمة كل من مروان عبد العزيز الجناحي، المدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم؛ وسعود أبو الشوارب، العضو المنتدب في مدينة دبي الصناعية، ومحمد إبراهيم إسحاق، مدير إدارة الممتلكات والمبيعات في مدينة دبي البحرية، والدكتور زين طهبوب، كبير المستشارين في مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية.

ومن جانبه أشار المهندس ساعد العوضي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إلى أن صادرات دبي المباشرة ارتفعت من 32 مليار درهم في الربع الأول 2018 إلى 42 مليار درهم في الربع الأول من 2019، بنمو وقدره 30%، موضحاً أن الهند جاءت في مقدمة وجهات صادرات دبي في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري، حيث استحوذت على 11% من الإجمالي، تليها سلطنة عمان بـ8% ومن ثم الصين بـ5% واليابان بـ4%.

وكشف إسماعيل عبدالله الرئيس التنفيذي لشركة «ستراتا للتصنيع»، أن الشركة تخطط للإعلان قريباً عن إضافة خطوط إنتاج جديدة إلى الخطوط الـ13 الحالية.

مشيراً إلى أنها ستعمل خلال العام الجاري والمقبل على إنجاز التوسعة الجديدة «ستراتا بلس» في مجمع نبراس العين للطيران، لإنتاج المثبت العمودي لطائرات «بوينج 787 دريملاينر»، متوقعاً أن يتم الانتهاء من التوسعة بنهاية العام الجاري على أن يتم تصدير أول شحنة لشركة بوينج بنهاية العام المقبل.