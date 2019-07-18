49 % نمو أرباح «الإمارات دبي الوطني» النصفية إلى 7.5 مليارات

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق نتائج مالية قوية مع ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 7.5 مليارات درهم. وتشمل هذه النتائج أرباحاً نتيجة التخلص جزئياً من حصة في نتورك إنترناشيونال بقيمة 2.1 مليار درهم.

وشهدت الأرباح التشغيلية الأساسية نمواً بنسبة 8% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مدعومة بنمو صافي دخل الفائدة بنسبة 10% نتيجة لنمو الأصول، ونمو الدخل من غير الفائدة بنسبة 20% نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي وتحسن أنشطة الخدمات المصرفية الاستثمارية. ولاتزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية والاستقرار في جودة الائتمان.

وبلغ إجمالي الدخل 9.5 مليارات درهم مرتفعاً بنسبة 13% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة نمو الأصول وارتفاع دخل الرسوم. وانخفض صافي هامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 2.77%، وذلك على خلفية توقعات بانخفاض أسعار الفائدة.

وبلغ إجمالي الأصول 537.8 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 7% عن نهاية العام 2018.

وزادت قروض العملاء 3% مقارنة بنهاية 2018 لتصل إلى 337.7 مليار درهم. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% مقارنة بنهاية 2018 لتصل إلى 366.7 ملياراً.

وبقيت معدلات جودة الائتمان مستقرة، حيث بلغت نسبة القروض منخفضة القيمة 5.9% فيما بلغت نسبة التغطية 125.8%. وبلغ معدل تغطية السيولة 188.8%، كما يشير معدل القروض إلى الودائع الذي يبلغ 92.1% إلى الوضع السليم للسيولة في المجموعة. وتحسّنت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية بنسبة 0.8% لتصل إلى 17.4% خلال العام 2019.

توسع

وقال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، تمكّن البنك من تحقيق أداء مالي جيد للنصف الأول. وتواصل المجموعة تحقيق مزيد من التقدم في إطار توسيع نطاق تواجدها دولياً.

وأضاف: حصل البنك على تصريح لفتح 20 فرعاً إضافياً في السعودية. كما قام البنك بافتتاح فروع جديدة في مصر، وحصل كذلك على جميع الموافقات الرقابية ذات الصلة بصفقة الاستحواذ في تركيا. وتماشياً مع مبادرة: «2019 - عام التسامح»، يشارك البنك في البرامج والمبادرات التي تؤكد على وحدة الأمة والتزامها بتعزيز التسامح والتعايش واحترام التنوع«.

مركز قوي

وقال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، لا تزال الميزانية العمومية للبنك تحافظ على مركزها القوي، حيث شهدت مزيداً من التحسن في السيولة ونسبة الشق الأول من الأسهم العادية والاستقرار في جودة الائتمان.

وفي إطار التزامه بتقديم فروع ملائمة لتلبية متطلبات أصحاب الهمم، استمر البنك بتوسيع شبكة فروعه المصممة لهذا الغرض لتشمل الآن ما يقارب نصف عدد الفروع المتواجدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن جهة ثانية حققت».Liv"، منصة الخدمات المصرفية الرقمية التي تواكب متطلبات أسلوب حياة جيل الألفية، إنجازاً متميزاً آخر، حيث أصبحت قاعدة عملائها اليوم تضم أكثر من 250 ألف عميل. وعلى صعيد صفقة الاستحواذ على دينيزبنك، لايزال البنك يحرز تقدماً بهذا الخصوص، ومن المتوقع استكمال الصفقة في الربع الثالث من العام 2019.

وقال سوريا سوبرامانيان، المسؤول الرئيسي للشؤون المالية للمجموعة، كان الأداء التشغيلي للنصف الأول مرضياً نظراً لتمكّن جميع وحدات الأعمال لدينا من تحقيق نمو في الدخل. وارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 10% في النصف الأول، مقارنة بالعام السابق، مدعوماً بنمو الأصول بنسبة 13%. وارتفع دخل الرسوم بنسبة 20% نتيجة زيادة دخل معاملات الصرف الأجنبي ودخل المعاملات المصرفية الاستثمارية. وكانت التكلفة أعلى بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الموظفين.

وانخفض صافي هامش الفائدة بواقع نقطة أساس واحدة مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة تأثير انخفاض أسعار الفائدة الذي انعكس على أسعار القروض. ولا نزال نحافظ على الحدود السليمة لمعدلات الهوامش، نظراً لأن مركز السيولة القوي في البنك يمنحنا القدرة على سداد الودائع الثابتة ذات التكلفة المرتفعة.

وحقق الإمارات الإسلامي نتائج قوية للنصف الأول من العام 2019 انعكست من خلال تسجيل صافي أرباح بلغ 673 مليون درهم، بزيادة بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

نمو ناتج الإمارات

قام فريق الأبحاث في بنك الإمارات دبي الوطني بتعديل توقعات نمو إجمالي الناتج المحلي في اﻹﻣﺎرات إلى 2% لعام 2019 بعد أن كان 3.1% في السابق، وذلك في ظل توقعات بأن يتم تمديد فترة خفض إنتاج النفط التي دخلت حيز التنفيذ في يناير إلى النصف الثاني من عام 2019. ومن المرتقب أن تشكل دبي القوة الرئيسية الدافعة للنمو غير النفطي في الدولة لهذا العام، مع توقعات بنمو إجمالي الناتج المحلي إلى 3.0% في الإمارة خلال العام 2019، بخلاف أبوظبي، التي يتوقع أن يصل معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي فيها إلى 1.0%.