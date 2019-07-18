39 % ارتفاع أرباح «الإمارات الإسلامي» إلى 673 مليوناً في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أعلن الإمارات الإسلامي نتائجه المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو، حيث حقق صافي أرباح وصل إلى 673 مليون درهم، مرتفعاً بنسبة 39% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

ويعود السبب الرئيس وراء هذه النتائج القوية إلى نمو الميزانية العمومية وارتفاع دخل التمويلات والنمو في دخل معاملات صرف العملات الأجنبية وضبط التكاليف وانخفاض معدل التكلفة إلى المخاطر. وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 1.3 مليار درهم.

وتحسن صافي هوامش الدخل الممول بواقع 21 نقطة أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق لتصل إلى 3.16% مدعومة بارتفاع أسعار الفائدة. وبلغ إجمالي الموجودات 61.1 مليار درهم، مرتفعاً بنسبة 5% عن نهاية 2018. وبلغت ذمم الأنشطة التمويلية والاستثمارية المدينة 36.6 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 1% عن نهاية 2018.

وقال هشام عبد الله القاسم، رئيس مجلس إدارة الإمارات الإسلامي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، استمراراً لزخم النمو القوي الذي شهده 2018، فإنه من دواعي سرورنا أن يتمكن الإمارات الإسلامي مجدداً من تحقيق نتائج قوية للنصف الأول. ويبرز الإمارات الإسلامي اليوم كقوة دافعة لنمو الخدمات المصرفية الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يرسي معايير جديدة من التميز في مجال تجربة العملاء والابتكار.

ويعكس نجاحنا اليوم مدى الإقبال المتزايد على الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في الدولة والمنطقة، ونحن بدورنا سنستمر في دعم رؤية حكومتنا الرشيدة لجعل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.

وأضاف: كوننا مصرفاً يلعب باستمرار دوراً بارزاً في خدمة وتنمية مجتمع الإمارات وتماشياً مع مبادرة: «2019 - عام التسامح»، فإننا سنواصل تقديم الدعم إلى العديد من المبادرات الخيرية والمجتمعية من خلال صندوق الإمارات الإسلامي الخيري.

وقال صلاح أمين، الرئيس التنفيذي للإمارات الإسلامي: استثمارنا في التكنولوجيا ومشاريع البنية التحتية، إلى جانب الابتكارات المستمرة في المنتجات، أسهم في تحسين نظرة المتعاملين نحو الإمارات الإسلامي ليبرز في تصورهم بوصفه مصرفاً إسلامياً له بالفعل بصمة مميزة في مجال الابتكار.