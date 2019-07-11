صناديق استثمارية تستحوذ على حصة أقلية مؤثرة في «جيمس للتعليم»

المصدر: دبي - البيان

وافقت صناديق استثمارية خاضعة لإدارة شركة «سي في سي كابيتال» على الاستحواذ على حصة أقلية مؤثرة في مجموعة «جيمس للتعليم»، أكبر مزود في العالم لخدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.

وعند إتمام الصفقة، ستستحوذ «صناديق سي في سي» على نحو 30% من حصة الشركاء الحاليين في المجموعة. وبالتزامن مع ذلك، أطلقت «جيمس للتعليم» برنامجاً لإعادة التمويل سيتم الإعلان عن تفاصيله في الوقت المناسب. ومن المتوقع أن يتم استكمال الصفقة والبرنامج بحلول نهاية يوليو 2019.

وتشكل الصفقة تخارجاً ناجحاً لائتلاف من شركات الاستثمار المباشر تقوده شركة «فجر كابيتال المحدودة»، ويشمل صناديق تديرها وحدة أعمال «بلاكستون للفرص التكتيكية» (بلاكستون)؛ و«ممتلكات القابضة»، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين (ممتلكات)، والذي استحوذ على حصة أقلية مؤثرة في «جيمس للتعليم» في عام 2014. وسيحتفظ صندوق الثروة السيادي الماليزي (الخزانة الوطنية) بحصته البالغة 3% من أسهم «جيمس للتعليم» والتي استحوذ عليها في يناير 2018.

وبهذه المناسبة، قال دينو فاركي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جيمس للتعليم»: تسعى «جيمس للتعليم» إلى تعزيز جوانب المسيرة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور على حد سواء. وبمساعدة مستثمرينا، شهدت السنوات الخمس الماضية تحسينات ملموسة ومتواصلة عبر جميع مدارسنا تجلت واضحةً في النتائج الممتازة ضمن تقارير جهاز الرقابة المدرسية، وارتفاع المعدلات السنوية لنتائج امتحانات الطلبة، وتعاوننا في مجال الحماية والدمج الاجتماعي مع الطلبة والمدارس وأولياء الأمور. وقد استكملنا سداد عائدات صكوكنا الأولى في نوفمبر 2018.