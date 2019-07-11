مليارات مكاسب أسواق الأسهم بدعم مشتريات الأجانب والمؤسسات 3.4

Ⅶ دبي ـ عمرو عادل

ربحت الأسهم المحلية ما يناهز 3.45 مليارات درهم في ختام جلسة أمس، وسط عمليات شراء قوية للأجانب والمؤسسات استهدفت الأسهم القيادية.

وزاد مؤشر سوق دبي بنسبة 1.17% بأعلى وتيرة ارتفاع في يوليو إلى مستوى 2687.23 نقطة، مع ارتفاع أسهم العقارات والبنوك والاستثمار، وأغلق مؤشر سوق أبوظبي أيضاً بالمنطقة الخضراء مواصلاً مكاسبه لسابع جلسة متتالية بعدما نجح في تعويض جميع خسائره في الدقائق الأخيرة من الجلسة مرتفعاً 0.09% عند 5026.74 نقطة بدعم من مكاسب العقارات والبنوك.

ووصلت السيولة الكلية للسوقين إلى 302 مليون درهم، منها 204.9 ملايين في دبي، و97.1 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 167.3 مليون درهم، موزعة 133.7 مليون سهم في دبي، و33.5 مليوناً بأبوظبي. وبلغت المكاسب السوقية لأسهم دبي أمس 2.65 مليار درهم، فيما مكاسب أبوظبي 800 مليون.

واتجه المستثمرون الأجانب والمؤسسات إلى الشراء، حيث بلغ صافي استثمار الأجانب 32.7 مليون درهم، حيث اشتروا أسهماً بنحو 167.3 مليون درهم، فيما باعوا بـ134.62 مليون درهم. في المقابل، اتجه المواطنون نحو البيع بصافي 36.6 مليون درهم.

واتجه أداء المؤسسات والمحافظ الاستثمارية في السوقين نحو الشراء بصافي استثمار 44.5 مليون درهم، حيث عمدوا إلى الشراء بنحو 115.78 مليوناً، بينما اتجهوا نحو للبيع بنحو 71.27 مليوناً.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 1.85% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 3.4% مع إطلاق الشركة منازل الواجهة المائية «سيشور - سيردانا» في ميناء راشد بدبي، إضافة إلى صعود «أرابتك» 3.17%، و«الاتحاد العقارية» 2.14%، و«إعمار للتطوير» 1.99%، و«إعمار مولز» 1.5%، «داماك» 0.56%.

وارتفع قطاع البنوك 0.5% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.78% و«الإمارات دبي الوطني» 0.45%.. وزاد قطاع الاستثمار 1.06% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 1.6%، فيما تراجع «سوق دبي المالي» 0.56%.

وارتفع قطاع التأمين 0.48% مع ارتفاع «سلامة للتأمين» 1.37%، فيما تراجع «تكافل الإمارات» 1.97%، و«دار التكافل» 0.66%. وزاد قطاع النقل 0.4% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.89%، وتراجع قطاع السلع 1.28% مع انخفاض سهم «دي إكس بي» 1.53%. ونزل قطاع الخدمات 0.61% مع تراجع «أمانات» 2.8%، وانخفض قطاع الاتصالات 0.58% مع انخفاض سهم «دو» بالنسبة ذاتها.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 80.41 مليون درهم، ليغلق عند 4.77 دراهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 23.94 مليون درهم، ليقفل عند 5.14 دراهم، ثم سهم «أرابتك» بتداولات 14.35 مليون درهم، ليصل عند 1.63 درهم. وتصدر «صناعات» الأسهم الرابحة 7% إلى 2.41 درهم، فيما كان سهم «أمانات» الأكثر انخفاضاً 2.8% إلى 0.971 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، ارتفع قطاع العقارات بنسبة 1.85% مع صعود «القدرة القابضة» 10.59%، و«الدار العقارية» 2%.

وارتفع قطاع الاتصالات 0.24% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، فيما زاد قطاع البنوك 0.12% مع صعود سهم «بنك الشارقة» 5.45% ليحقق الارتفاع الثاني على التوالي. وارتفع سهم «مصرف الشارقة الإسلامي» 1.82%، و«أبوظبي التجاري» 1.17%، فيما تراجع سهم «أبوظبي الأول» 0.13%.

وزاد قطاع الاستثمار طفيفا بنسبة 0.01% مع صعود «إشراق» 0.25%. فيما هبط قطاع الخدمات 5.5% بفعل تراجع سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» 10%. ونزل قطاع الصناعة 0.30% بفعل انخفاض «سيراميك رأس الخيمة» 1.30%، وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.19% مع انخفاض سهم «دانة غاز» 0.83% مع استمرار الشركة في شراء أسهمها، كما انخفض سهم «أدنوك للتوزيع» 0.73%.

وهيمن سهم «الدار» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 19.92 مليون درهم، ليغلق عند 2.01 درهم، تلاه سهم «اتصالات» بسيولة 19.9 مليون درهم، ليصل إلى 16.78 درهماً، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 18.69 مليون درهم، ليقفل عند 14.84 درهماً. وكان سهم «القدرة القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 10.59% إلى 0.940 درهم، فيما كان سهم «أبوظبي الوطنية للفنادق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 3.24 دراهم.

عودة التفاؤل

قال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق المحلية استعادت نشاطها في تداولات أمس مدعومة بعودة التفاؤل مجدداً إلى المستثمرين مع صعود النفط وهدوء حدة التوترات الجيوسياسية، إلى جانب توقعات إيجابية لاسيما للقطاع المصرفي، إضافة إلى ترقب محضر مجلس الفيدرالي وتوجهات أسعار الفائدة في الفترة المقبلة يؤهلان الأسواق للمزيد من المكاسب.