نافذة الأعمال

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» أمس حصولها على شهادة ايزو 22301 للمرونة التنظيمية وذلك بعد اعتماد المنظمة الدولية للمعايير لنظام إدارة استمرارية الأعمال لدى الشركة.

ويشكل حصول «أدنيك» على هذه الشهادة محطة مهمة في رحلتها نحو تطبيق أعلى المعايير العالمية في أعمالها التشغيلية، حيث قامت بتحديث نظام إدارة المخاطر المؤسسية وفق معايير أيزو 31000، كما عملت منذ عام 2012 على تطبيق نظام إدارة استمرارية الأعمال وفق المعايير التي وضعتها الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات إضافة إلى تلبيتها لمتطلبات معيار أيزو 22301.

يواصل «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» تأكيد دوره الرائد في دعم التنمية المستدامة على المستوى العالمي، وهو ما تجسد مؤخراً في انتخاب القيادة العليا للمجلس لتبوؤ مناصب عالمية رئيسية في «المجلس العالمي للأبنية الخضراء».

وتم تعيين سعيد العبار، رئيس مجلس إدارة «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، أميناً لمجلس إدارة «المجلس العالمي للأبنية الخضراء»، الذي يضم نخبة من رواد الاستدامة في قطاعي الأبنية والإنشاءات في العالم. وبالإضافة إلى ذلك، أعيد انتخاب خالد بوشناق، نائب رئيس «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء»، رئيساً إقليمياً لشبكة «المجلس العالمي للأبنية الخضراء» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي الشبكة التي تضم مجالس الأبنية الخضراء المعنية بتعزيز ممارسات الاستدامة في القطاع على مستوى المنطقة.

أعلنت «سيتريد ماريتايم» مؤخراً عن تشكيل فريق استشاري لمؤتمر «سيتريد لتكنولوجيا السفن 2019»، الذي سيقام يومي 23 و24 سبتمبر ويشكل منصة مهمة لبحث مستقبل الصناعة البحرية.

ويضم الفريق الاستشاري طلال بخيت، الرئيس السابق بالإنابة لشركة «فيلا انترناشيونال مارين»؛ وزاهد رحمان، مهندس معتمد والعضو في معهد علوم وتكنولوجيا الهندسة البحرية والرئيس التنفيذي لشركة فرس البحر للخدمات الاستشارية؛ والقبطان محمد العلي، نائب رئيس تنفيذي أول لإدارة السفن في شركة «أدنوك للإمداد والخدمات»؛ والقبطان توني فيلد، نائب الرئيس للملاحة والعمليات البحرية للمنطقة في شركة «لويدز ريجستر»؛ وعلي عبد الجليل شهاب، الرئيس التنفيذي بالإنابة في شركة ناقلات النفط الكويتية. وسينضم إلى عضوية الفريق الاستشاري أيضاً كريس هايمان، الرئيس التنفيذي لشركة «سيتريد»، الذي يشارك في تطوير العلامة التجارية «سيتريد» منذ 1968.

أعلنت «ميسي فرانكفورت الشرق الأوسط» الجهة المنظمة لمعرض مناولة المواد الشرق الأوسط، المنصة التجارية والمتخصصة في مجال التخزين والخدمات اللوجستية وحلول سلاسل التوريد، إطلاق دورة هذا العام والتي ستركز على استعراض تقنيات الروبوت وحلول الأتمتة المرتبطة بمخرجات الثورة الصناعية الرابعة والتي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بواقع المشهد الصناعي في المنطقة.

وتنطلق الدورة العاشرة للمعرض في الفترة من 3-5 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة أكثر من 120 عارضاً من كبرى شركات التصنيع والتوزيع بما يمثل 20 دولة، لتقديم أحدث المنتجات والحلول الآلية المبنية على أسس من الأتمتة المبتكرة، والمصممة بهدف تحسين التكلفة ومدى الكفاءة التشغيلية، وزيادة حجم الإنتاج، وتسريع خدمات العملاء وتعزيز التنافسية في قطاع الخدمات اللوجستية الذي يشهد خطوات تطوّر متسارعة عالمياً. وبناء على تقرير صادر عن «فيتش سولوشنز»، تبلغ القيمة الحالية لقطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات وحدها 17.8 مليار دولار، أي ما يعادل 45.6% من إجمالي قيمة السوق ذاتها في الشرق الأوسط.