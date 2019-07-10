«يونيدو»: الإمارات مساهم فاعل في التنمية المستدامة عالمياً

المصدر: إيكاتيرنبيرغ - البيان

أكد لي يونغ المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) خلال مشاركته في القمة أن الإمارات تساهم بشكل كبير وفعال في جهود التنمية العالمية وتتبنى رؤية داعمة ورائدة وتدعم الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة بشكل شامل للجميع.

وأعرب عن أمله في تعزيز التعاون بين المنظمة ودولة الإمارات في تطوير فعاليات القمة خلال الدورات المقبلة بالإضافة إلى تنظيم المؤتمر العام الثامن عشر لليونيدو في 2019. ويعد المؤتمر العام للمنظمة، الذي تعقد أعماله مرة كل سنتين، الهيئة الأعلى لصنع السياسات في المنظمة، وكان الإعلان عن استضافة أبوظبي للمؤتمر قد تم إعلانه بعد اختيارها عبر التصويت الذي شهده الاجتماع السادس والأربعون لمجلس التنمية الصناعية التابع للمنظمة في 2018، والذي يضم في عضويته 53 دولة من أصل 168 دولة عضوة في المنظمة.

كفاءة الإنتاجية

أشار لي يونغ إلى أن الثورة الصناعية الرابعة عبارة عن دمج للتقنيات الحديثة مع تلك التقليدية على غرار الطباعة ثلاثية الأبعاد وإنترنت الأشياء وغيرها، ومن شأنها تعزيز فعالية وكفاءة وإنتاجية القطاع الصناعي والمساهمة في مواجهة التحديات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة.

وأوضح أن هذه التقنيات تستخدم بشكل مكثف في عدة قطاعات، وستستفيد الإنسانية جمعاء من نتائج ومخرجات الثورة الصناعية الرابعة، لكن يجب رصد التحديات والمخاطر المترافقة مع هذه الثورة ورفع الجاهزية لتوفير حلول لها.

ولفت المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) إلى أن الثورة الصناعية الرابعة تزخر بالفرص والتحديات أيضاً، لذا فإن المنظمة تعمل عن كثب مع الإمارات لتعزيز دور قمة الصناعة والتصنيع لاستشراف آفاق الثورة الصناعية الرابعة.

توازن

ومن جانبه أشار دينس مانتوروف وزير التجارة والصناعة في روسيا الاتحادية، إلى أن التطور الصناعي خلال القرنين الماضيين أدى إلى الإضرار بالبيئة والمناخ، مشيراً إلى أن الوقت قد حان لوضع حلول توازن استهلاك الموارد الطبيعية وحماية البيئة.

وأكد أن الحكومة الروسية تواصل العمل لتطوير تقنيات ومنتجات تراعي البيئة بالاعتماد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.