500 خبير بمؤتمر «عالم الرفاهية العربي» في دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

انطلقت في دبي فعاليات مؤتمر «عالم الرفاهية العربي» الذي ينعقد تحت عنوان «التحوّل الرقمي مع التركيز على البيانات والتجزئة الراقية»، ويتخلل المؤتمر عدد من حلقات النقاش وورش العمل حول أحدث الأفكار والصيحات في عالم الفخامة.

ويشهد المؤتمر تجمّع أكثر من 500 خبير إقليمي وعالمي من مجال السلع والخدمات الفاخرة في دبي لمناقشة المشاكل التي يواجهها المعنيّون في القطاع واقتراح حلول تلائم الجميع.

يلتقي مؤسّسو العلامات الفاخرة ووكلاء البيع والموزّعون ومشغّلو المجمّعات التجارية ومزوّدو الخدمات تحت سقف واحد للتطرّق إلى التحديات التي يواجهها القطاع والفرص المتاحة فيه. يسعى المشتركون في المؤتمر إلى فهم المستهلك بالاستناد إلى بحوث سبّاقة هدفها فهم التحوّلات الكبرى التي يشهدها قطاع الفخامة وإيجاد سُبل لتحقيق النمو.

وشهد اليوم الأول تشارك الآراء حول تأثير العالم الرقمي على الشركات بين روّاد في القطاع، منهم أميت راوال، رئيس التجارة الرقمية في موقع Ounass.com/‏شركة الطاير وأوليفر وايت، رئيس التجارة الإلكترونية في سيفورا، وغزلان غوينيس، المؤسّسة والرئيسة التنفيذية لشركة ذل ا موديست، وريجي دوبرتوي، الرئيس التنفيذي لشركة لو موند دو 5 فلير والخبير الاستراتيجي للتميّز في مجال التجزئة في شركة لكشري هايف، وسلامة خلفان، المؤسّسة والمديرة الإبداعية لعلامة سلامة خلفان، وشانتال خويري من شركة فاليو ريتيل.

ومن أبرز المواضيع المطروحة على الأجندة موضوع «مستقبل التجزئة الراقية» خلال جلسة حلّلت تكيّف العلامات مع التغيّرات المستمرّة في عادات المستهلك. أمّا سيريل فابري، فقدّم «التطلّعات الإقليمية» التي تطرّق فيها إلى التطلّعات الاقتصادية والتسويقية في المنطقة وتحدّث عن التوقّعات لعام 2020 في المجال.

وبحثت جلسة «التنوّع في قطاع التجزئة الفاخرة» تأثير «التنوّع» و«الشمولية» و«التمكين» على المنطقة وعلى الشركات الفاخرة تحديداً، وقال ألكساندر شميدت من شركة فاشرون كونستانين: الناحية الأهمّ من مفهوم الفخامة هو علاقتنا بالعملاء، والتنوّع هو الكلمة المفتاح. تنقسم منطقة الشرق الأوسط إلى عالمين منفصلين تماماً.

لمستُ من تجربتي الشخصية أنّ دبي هي أحد أكثر المدن تنوّعاً في العالم وتُعدّ بوتقة لانصهار مختلف الجنسيّات. لكن من الناحية الأخرى، هناك سوق محلية مختلفة تماماً لها خصوصيتها، مثل قطر«. وأخيراً، سلّطت جلسة»البيانات الكبرى«الضوء على كيفيّة تكيّف العلامات الفاخرة مع الواقع الرقمي الجديد وكيف تترجم ذلك في زيادة الاستثمار في المجال الرقمي.

وقال ألكساندر هواري، الرئيس التنفيذي لشركة»ميديا كويست): كان اليوم الأول لمؤتمر عالم الرفاهية العربي حافلا بكل ما للكلمة من معنى. وأسعَدنا التفاعل بين المشاركين والمتحدّثين الخبراء.

وتطرّق المؤتمر إلى أبرز المواضيع التي تُحدّد مصير قطاع التجزئة، بدءًا من التفاصيل حول الطريقة التي يجب على العلامات الفاخرة اتّباعها لتطبيق الاستراتيجيّات الرقمية، وصولاً إلى التوجّه نحو فرص لم تستفد الشركات منها بعد مثل تقنيّة البلوك تشين والقرارات التي تتمحور حول البيانات.

نجاح

أقيمت الدورة الأولى من مؤتمر عالم الرفاهية في العالم العربي عام 2014، وحقّق المؤتمر نجاحاً كبيراً مع مرور السنوات، إذ شارك فيه آلاف الخبراء العاملين في القطاع والمتحدّثون البارزون الذين تشاطروا خبراتهم القيّمة وآراءهم حول سوق الفخامة المتنامية. وغدا المؤتمر بدورته السادسة هذا العام منصة عالمية للتواصل بدعم سخي من أهمّ الشركات في القطاع.