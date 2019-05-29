«الاتحاد» تنجز ترقية وتجديد مقصورات 23 طائرة في سبتمبر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

قال جمال أحمد عبدالله العوضي، نائب الرئيس لشؤون المنتج وتجربة الضيوف لدى مجموعة «الاتحاد للطيران»، إن الشركة ستبدأ عملية تحوّل كبير على درجتها السياحية، بدءاً من ترقية وتجديد مقصورات 23 طائرة ضيقة البدن طراز «إيرباص» A320 وA321، فيما يتم دراسة إضافة 5 طائرات أخرى في المستقبل.

وأضاف في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي أمس، إنه من المقرر الانتهاء من العمل على البرنامج التحديثي، الذي يشمل نظام ترفيه لاسلكياً شخصياً جديداً عبر الأجهزة الذكية والأجهزة اللوحية، بحلول سبتمبر، مشيراً إلى أن الشركة ستقدّم مفهوماً جديداً ومحسّناً لخدمة تناول الطعام على الدرجة السياحية على امتداد رحلاتها، وذلك في إطار برنامج أوسع لتحسين خدمات التموين على متن الطائرة.

ولفت إلى أنه من المقرر زيادة حجم الوجبة الرئيسية بنسبة 30% مع إضافة مزيد من المنتجات الطازجة الصحية، وتوفير مقاعد بمساحة إضافية، وكذلك تجربة بث لاسلكي عالي السرعة عبر الأجهزة الذكية بواسطة متصفح أو تطبيق E-BOX STREAM الجديد، مشيراً إلى أن هذه الترقيات الجديدة لن ترفع أسعار التذاكر، حيث تحدد الأسعار وفق السوق.

اهتمام بالتفاصيل

وذكر أن الشركة اهتمت بالتفاصيل الصغيرة التي أضافتها في الدرجة السياحية لتمنح الضيف كل ما يحتاج إليه من دون أي إضافات لا يحتاجها، وقامت بمراجعة وإنعاش الخدمات، والمأكولات التي تقدمها وحتى الأفلام ووسائل الترفيه، لتعزيز الاختيارات والراحة على متن الرحلات.

وتابع العوضي: «لجأنا إلى تحسين جودة المأكولات التي نقدمها للمسافرين على الرحلات التي تستغرق أكثر من 3 ساعات، وأضفنا قائمة «مالح أو حلو»، التي تتضمن وجبات خفيفة فاخرة، أطباقاً ساخنة، مشروبات وأصنافاً جديدة مخصصة للأطفال.

وأردف قائلاً: عدّلنا في المقصورات مع إضافة مقاعد مريحة تم تصميمها بشكل يتلاءم مع الأجهزة الرقمية ونقاط الشحن مع تخصيص أماكن للأجهزة الشخصية لكل مقعد، ما يسمح للضيف باختيار كيفية استمتاعه الكامل بالرحلة. وقمنا بتوسعة المقعد الأوسط لمنح الضيف المزيد من المساحة حتى لو كان جالساً بين راكبين آخرين.

وأكد أن الشركة كانت رائدة في تقديم تجربة مسكن الدرجة الأولى والإيوان، وتقوم حالياً بإحداث تغييرات لمواكبة حاجات المسافر المتغيرة، مع تقديم خيارات أكثر شخصية على متن جميع المقصورات.

وأوضح أنه على متن الرحلات التي تزيد مدتها عن 3 ساعات، يجري تقديم وجبات مجاناً، بينما يحصل المسافرون على الرحلات القصيرة على وجبات صغيرة باردة أو ساخنة أو على طبق سريع، ويتم تقديم مشروبات مع جميع الوجبات، وتتخذ الشركة خطوات مختلفة لدعم الاستدامة من خلال عدم استخدام الأغطية البلاستيكية وغيرها من العبوات عند الإمكان، واعتماد صينية تقديم مصنعة من مواد قابلة للتدوير.

وقال: إن الشركة أعادت تصميم أدوات الطعام لتصبح أخف بنسبة 85% لتسهم في الحد من وزن الطائرة وحرق الوقود. ومن خلال إلغاء استخدام 27 مليوناً من الأغطية البلاستيكية وغيرها من العبوات سنوياً، ستدعم الشركة استراتيجية الاستدامة لديها وتحد استهلاك المواد البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة بنسبة 80% مع حلول 2022.

ونوه بأنه يمكن للضيوف شراء الوجبات الخفيفة الصحية، والحلويات اللذيذة، والأطباق الساخنة والمرطبات من قائمة «مالح أو حلو» الجديدة من دون نسيان الخيارات الرائعة المخصصة للأطفال، حيث ستتوفر القائمة على جميع الرحلات الطويلة المدى وعند الطلب على الرحلات التي تقل عن 3 ساعات ونصف الساعة.

مستقبل السفر

وأوضح أن الاتحاد للطيران كانت دائماً علامة منافسة، ولطالما لعبت دوراً في تشكيل مستقبل السفر مع التغيير المستمر الذي تشهده السوق، واليوم ننتقل إلى الدرجة السياحية ريادتنا وقدراتنا الابتكارية، التي أثبتناها على درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى ودرجة الإيوان الحائزة جميعها على الجوائز، حيث تسعى الاتحاد للطيران إلى تكييف خدماتها لملاقاة متطلبات واحتياجات مسافريها، وتوفر لهم المزيد من الأمور التي تسعدهم في رحلتهم.