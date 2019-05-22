«تريد ان فاينانس»: دبي نموذج حي لمدن المستقبل

المصدر: ■ دبي ـ أشرف رفيق

أكدت مجلة «تريد ان فاينانس» أن دبي نموذج حي لمدن المستقبل التي تعتمد على اقتصاد متنوع القطاعات. وكان يتردد عن دبي أنها تعتمد على النفط في اقتصادها، لكن هذا غير صحيح فالنفط يمثل 3% فقط من إجمالي الناتج المحلي لدبي. وتمثل السياحة 16% من إجمالي الناتج المحلي، والتصنيع والصناعات التحويلية 20%، والخدمات المالية 10%، والبناء 13%، وتجارة التجزئة 22%، و14% تمثلها أنشطة اقتصادية أخرى.

وأوضحت المجلة أن دبي بدأت رحلة التنوع الاقتصادي وسلوك طريق المدن المستقبلية منذ عام 2004 عندما أنشأت المركز المالي العالمي. وأضافت أن مستقبلاً مشرقاً ينتظر دبي حتماً بفضل الاستثمار في الأبحاث والتطوير، وهذا ما فطنت إليه دبي بسرعة. كما أن دبي معروفة عالمياً بالمباني والأبراج الشاهقة، ومضمار التزلج على الجليد، الأول والوحيد من نوعه في المنطقة، ما يؤكد ريادتها إقليمياً في قطاع التقنية الحديثة.

مركز للنمو

واستطاعت دبي من خلال تبني التقنية الجديدة والحديثة أن ترسخ مكانتها كمركز للتطور والنمو وستزداد هذه المكانة تعزيزاً مستقبلاً. وأشارت المجلة إلى تعزيز مكانة دبي السياحية باستضافة إكسبو 2020 دبي، خاصة أنها كانت منذ عام 2016 رابع أكثر المدن جذباً للسياحة في العالم، حيث جذبت 15.27 مليون زائر، بينما المتوقع أن يجذب معرض إكسبو إليها 25 مليون زائر عام 2020.