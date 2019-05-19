7 محركات تشجّع الاستثمار في سوق عقارات دبي

المصدر: دبي- مشرق علي حيدر

قال إسماعيل الحمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، إن عقارات دبي أضحت وجهة استثمارية للمستثمرين العرب والأجانب أكثر من أي وقت مضى بدعم من 7 أسباب أبرزها متانة الاقتصاد المحلي وبلوغ أسعار العقارات مستويات مغرية، واقتراب تنظيم إكسبو 2020 وتزايد حجم الفعاليات والمعارض الدولية وتنامي معدلات السياح فضلاً عن عدم وجود ضرائب على الاستثمار السكني وجدوى العائد على الاستثمار الذي يبلغ متوسطه مابين 6% إلى 10% وهو ما لا تتمتع به وجهات عقارية عالمية.

مشيراً إلى أن جذب المستثمرين والكفاءات أولوية واضحة في المنظومة العقارية الجديدة في دبي من خلال تقديم مزايا جديدة ومغرية بما يعكس سعي الإمارة وحرصها على أن تصبح مقصداً للمواهب وللمشاريع المتطورة وبيئة حضرية وعصرية حاضنة لكل ما يخدم البشرية ورسالتها.

وتوقع الحمادي تنامي الطلب على عقارات دبي لاسيما الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة التي من المتوقع أن تدخل السوق في النصف الثاني من العام الجاري 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. لافتاً إلى أن العائد على الاستثمار في المشاريع العقارية السكنية في إمارة دبي يبدأ من 6% صعوداً حسب مواصفات المشروع وموقعه ونوعية البناء أو الخدمات المقدمة التي يقدمها لساكنيه.

وأضاف إن التوسع العمراني في إمارة دبي من خلال مشاريع جديدة أوجد مناطق جديدة ذات فرص استثمارية كبيرة لاسيما تلك القريبة من موقع معرض إكسبو 2020 دبي حيث إن الوقت الآن يعتبر مثالياً لشراء العقارات في دبي لاسيما بالتزامن مع العروض والتسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية للراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري.

اختيار الشركة بعناية

دعا الحمادي المستثمرين العقاريين إلى اختيار الشركة المطورة للمشاريع العقارية بعناية والتعرف إلى مشروعاتها القائمة والخدمات التي توفرها. كما دعاهم إلى عدم الاكتفاء بالتعرف إلى العقارات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تعتمد على الدعاية البصرية فقط ما يستدعي من المستثمر مشاهدة تلك المشاريع على أرض الواقع والتحقق من كافة الميزات المروج لها على أرض الواقع. وأشار الحمادي إلى الجاذبية التي تتمتع بها الفلل السكنية والتي تتمتع بالاستقلالية إذ يفضلها العديد من المستثمرين العقاريين.