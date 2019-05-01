الإمارات الثامنة عالمياً في عدد اليخوت الفارهة الراسية

المصدر: دبي - البيان

أظهرت نتائج تقرير دوري نجاح «سلطة مدينة دبي الملاحية» في تحقيق نتائج مهمة تمثل دفعة قوية باتجاه تحقيق غايات «خطة دبي 2021» في تحقيق نمو مستدام وفق قاعدة متنوعة من النشاطات الاقتصادية المرتكزة على تعزيز الإنتاجية والابتكار مشيراً إلى التطوّر اللافت على صعيد الخدمات الداخلية والترفيهية التي تعتبر إحدى ركائز القطاعات الفرعية الخمسة للقطاع البحري المحلي والتي تشمل «الأحواض والهندسة البحرية» و«الخدمات البحرية المتطورة» و«الموانئ» و«الشحن».

مشيراً إلى تحقيق إنجازات نوعية على صعيد النهوض بقطاع الخدمات الداخلية والترفيه البحري ليصبح اليوم بمثابة محرك لنمو القطاع البحري، التي يعد مساهماً فاعلاً في جعل دبي إحدى أهم مراكز الأعمال في العالم، ودعمها المتواصل لتصبح الإمارات الثامنة على مستوى العالم من حيث عدد اليخوت الفارهة الراسية في مياهها وفقاً لأحدث التقارير الدولية.

وأوضح عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ مبادرة «بحر دبي» تمضي قدماً في تعزيز تنافسية السياحة الترفيهية البحرية عالمياً، في إطار التعاون المثمر والتنسيق البنّاء بين الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص، لافتاً إلى أنّها باتت دعامة أساسية لجعل دبي الأفضل إقليمياً وعالمياً في تقديم الخدمات البحرية، التي دفعت بإمارة دبي لتتحول قدرة سواحلها من 60 كيلومتراً فقط إلى أكثر من ألف كيلومتر.

تشريعات تشاركية

وشهدت التشريعات البحرية تطوّراً ملحوظاً لمواكبة التطورات المتسارعة على الخارطة البحرية العالمية، في دفعة قوية باتجاه تعزيز مكونات التجمع البحري، لا سيّما على مستوى الموانئ وتشغيل وصيانة وبناء السفن والأحواض الجافة والتمويل والتأمين وفق المبادئ الدولية المعنية بالسلامة البحرية وحماية البيئة البحرية والحفاظ على الأمن البحري، ما يعزز الثقة الدولية بالفرص الواعدة والإمكانات الهائلة التي تزخر بها دبي ودولة الإمارات.

وأثمرت الجهود المتواصلة لتنفيذ قرار المجلس التنفيذي رقم 11 لسنة 2013 إصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 2010 بشأن ترخيص الوسائل البحرية في دبي، بما فيها الوسائل البحرية التجارية والترفيهية والخشبية التقليدية عن نتائج إيجابية ملموسة.

ومدعومة بإطار قانوني متكامل، تمضي «سلطة مدينة دبي الملاحية» بثبات على درب التميز دافعة مسيرة الريادة البحرية عبر جهودها السبّاقة في ضمان امتثال التجمع البحري المحلي لمعايير «المنظمة البحرية الدولية» والعمل بما يتواءم مع غايات «خطة دبي 2021» في جعل دبي مدينة نظيفة ذات نمو مستدام.

التصريح البحري

وأطلقت «سلطة مدينة دبي الملاحية» محفظة متكاملة من خدمات التصريح البحري المخصصة لتأجير اليخوت الأجنبية الزائرة التي تزيد أطوالها على 150 قدماً وأكثر استكمالاً للجهود السبّاقة التي تقودها السلطة البحرية في دبي لتعزيز تنوعيّة وعالمية الخدمات والعمليات التشغيلية البحرية التي تزخر بها دبي، وسيمثل تعزيز هذا النشاط خطوة محفزة لنمو القطاع البحري ودافعة عجلة التنويع الاقتصادي.

وقال عامر علي: «يسعدنا توفير خدمات الترخيص البحري لتأجير اليخوت الأجنبية الزائرة التي تزيد على 150 قدماً واضعين نصب أعيننا المساهمة في إطار سعينا الحثيث لتطوير وتسهيل إجراءات التراخيص الخاصة بالوسائل والطواقم البحرية والتصاريح والموافقات البحرية، بما يضمن تحقيق رضا وسعادة المتعاملين باعتبارها أولوية استراتيجية وغاية جوهرية بالنسبة لنا، سيما مع التوسع المستمر في مراسي الإمارة وعلى رأسها مراسي ميناء راشد ومراسي دبي هاربور قريباً».

وعلى صعيد الخدمات الداخلية والترفيهية قامت السلطة البحرية بإطلاق مجموعة «رسينا»، التي تقوم باستعراض الخدمات التي تقدمها السلطة في الترفيه البحري، حيث تقدم «رسينا»، مساهمات قيّمة على صعيد تلبية احتياجات رواد السياحة البحرية والملاحة الترفيهية.

كما قامت السلطة بالسماح بتأجير اليخوت الأجنبية الزائرة، وتحديد مواقع رسو اليخوت، حيث ضمت القائمة، مرسى برج العرب، مرسى جمانة الغرب، مرسى فندق شاطئ جميرا، مرسى الجي بي آر ومرسى لامير، إلى جانب تحديد مواقع ممارسة الأنشطة الرياضية، إذ شملت القائمة مراسي مارينا، الجداف ووترفرونت، شاطئ الجي بي آر، شاطئ الصفوح، شاطئ جميرا، شاطئ صن ست، شاطئ كايت، شاطئ لامير، ومارينا جبل علي جولف ريزورت.

وتأتي الخطوات بالتزامن مع ارتفاع أعداد رخص قيادة الوسائل البحرية بكل أنواعها بمعدل 18% مع نهاية العام 2018 مقارنة بالعام 2017، وارتفاع أعداد رخص الوسائل البحرية بكل أنواعها بمعدل 13% مع نهاية 2018 مقارنة مع 2017.