«فلاي دبي» تجدد ثقتها بطائرة «بوينغ 737 ماكس»

المصدر: دبي ـ لؤي عبدالله

أكد غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، أن الناقلة على تواصل دائم مع الشركة المصنعة والجهات التنظيمية بخصوص طائرة بوينغ 737 ماكس، وشاركت في ورش العمل التي عقدتها «بوينغ» بخصوص هذه الطائرة، مشيرا الى أن فلاي دبي على ثقة بأن الطائرة ستعود إلى التحليق بأعلى شروط ومعايير السلامة على مستوى صناعة الطيران، لأنها ستخضع للعديد من الإجراءات من قبل مختلف الجهات المعنية قبل اتخاذ قرار تشغيلها مرة أخرى.

وقال الغيث في تصريحات للصحفيين على هامش سوق السفر العربي 2019، إن إيقاف طائرات 737 ماكس أثر على نحو 17% من الرحلات الجوية التي كانت تشغلها الشركة قبل القرار، مشيرا الى أن فريق فلاي دبي تعامل بمرونة واحترافية تامة مع الوضع الناجم عن إيقاف الطائرة بحيث كان التأثير على المسافرين في أدني مستوياته.

وفي رده على سؤال حول ما إذا كانت العقود المبرمة بين فلاي دبي وبوينغ تحدد من الذي يتحمل خسائر وقوف الطائرة، قال الغيث إن هناك مرونة في هذه العقود، ونحن لدينا ثقة بأن الطائرة ستكون في أعلى مستويات السلامة عندما تعود للعمل وهذا هو المهم، لأن أمن وسلامة المسافرين يأتيان بالدرجة الأولى بالنسبة لنا، مشيرا الى أن موعد عودة الطائرة إلى الخدمة بيد المشرعين والجهات التنظيمية.

وعن أداء الناقلة خلال الربع الأول أكد الغيث أن الأداء كان جيداً في مختلف المؤشرات مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي مشيرا إلى أن الشركة تواصل عملياتها التوسعية حسب المخطط.

وقال إن الشركة تحتفل العام الجاري بمرور 10 سنوات على انطلاق رحلاتها التجارية، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة افتتحت الشركة نحو 100 وجهة حول العام واستطاعت نقل 70 مليون مسافر من وإلى دبي.

وأضاف أن أسعار النفط تشكل قلقاً لدى قطاع الطيران مع وصوله إلى مستويات 75 دولاراً للبرميل مشيرا الى أن شركات الطيران تتطلع إلى أسعار تتراوح بين 60 و 65 دولاراً للبرميل.

وقال إن التقلبات في أسعار النفط تعد سلاحاً ذا حدين عند الارتفاع والانخفاض، أي أنه عند ارتفاع أسعار النفط وما يشكله من ضغط على النفقات التشغيلية إلا أنه يمثل فرصة جيدة للقطاعات الاقتصادية من حيث زيادة الإنفاق، ويشجع على زيادة الطلب على السفر، وبالمقابل فإن تراجع الأسعار، وأقصد هنا بشكل حاد ربما يكون جيداً لشركات الطيران من حيث تخفيض تكلفة الوقود، لكنه بالمقابل يؤثر في الطلب على السفر وخصوصاً في منطقة الخليج التي يقوم اقتصادها على النفط.

نمو الشراكة مع طيران الإمارات

عن الشراكة مع طيران الإمارات قال غيث الغيث إن الشراكة أخذت في النمو وتم استثمار الكثير من الموارد والوقت لتعزيز الشبكة. إلى جانب الاستثمارات التي قمنا بها، ونحن في وضع جيد للمساهمة في زيادة جاذبية دبي كمركز عالمي للطيران مع وصول وجهاتنا إلى مرحلة النضج، مشيرا إلى أن الشراكة بين فلاي دبي وطيران الإمارات أسهمت في نقل 3.2 ملايين مسافر خلال رحلات المشاركة بالرمز من خلال أكثر من 84 وجهة حول العالم.

وأضاف ان الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي تتيح إمكانية الاستفادة من قوة شبكة خطوط كلتا الناقلتين، كما توفر مزيداً من خيارات السفر للعملاء، حيث نسعى دائماً إلى جعل تجربتهم أكثر سلاسة وسهولة سوف يستمتع المسافرون خلال الرحلات بالمنتجات والخدمات التي تنفرد بها كلتا الناقلتين.