449.5 مليوناً صافي أرباح «دو» في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) أرباحاً بعد خصم رسوم حق الامتياز بقيمة 449.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بأرباح 512.6 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2018، بتراجع 12.3%.

وسجلت الشركة أرباحاً قبل رسوم حق الامتياز وصلت إلى 945.6 مليون درهم، مقابل نحو 1.031 ملياراً في الربع الأول من 2018، بانخفاض 8.3%.

وبحسب البيانات المالية المنشورة على موقع سوق دبي المالي، يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة المذكورة إلى تراجع الإيرادات بنسبة 5.7% من 3.14 مليارات درهم في الربع الأول 2019 مقابل 3.33 مليارات قبل عام.

كما تأثرت الأرباح بانخفاض هامش الربح إلى 32% مقارنة مع 33.2% في الربع الأول 2018.

وزادت تكاليف التمويل بنسبة 22% إلى 30.4 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 24.9 مليون درهم في الفترة ذاتها من عام 2018.

وكشفت الشركة أمس في بيان عن تحقيقها إيرادات بلغت 3.14 مليارات درهم مقارنة بـ 3.33 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2018. وتأتي هذه الأرقام نتيجة لانخفاض عائدات الهاتف المتحرك، الأمر الذي يعكس توجّه العملاء نحو استهلاك البيانات أكثر من الخدمات الصوتية.

وكانت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة قد سجّلت في الربع الأول من عام 2018 عملية إعكاس استثنائية متعلقة بالتكاليف التنظيمية، الأمر الذي أثر على أرباح الشركة للعام بأكمله بشكل إيجابي. بالتالي، وباستثناء عملية الإعكاس غير المتكررة، شهدت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز زيادة بنسبة 4.7% و14.0% على التوالي في الربع الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

تحديات القطاع

وقال عثمان سلطان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «لقد استهلينا هذا العام ببداية جيدة؛ إذ واصلنا العمل على تحفيز كفاءة الأعمال للحفاظ على الربحية وزيادة نفقاتنا الرأسمالية، وحرصنا في الوقت نفسه على التجهيز لإطلاق الجيل الخامس في وقت قريب جداً هذا العام».

وفي حديثه عن تحديات القطاع، قال سلطان: «يواجه قطاع الاتصالات تحديات كبيرة تتعلق بعائدات الخدمات الصوتية وتسييل البيانات، وهذا الأمر ينعكس بوضوح على نتائجنا الرئيسية؛ إذ انخفضت الإيرادات بنسبة 5.7% لتصل إلى 3.14 مليارات درهم في الربع الأول من عام 2019. ويعزى ذلك في المقام الأول لانخفاض عائدات الهاتف المتحرك بنسبة 8% لتصبح 1.66 مليار درهم».

«رقمي هويتي»

أما بالنسبة للانخفاض في عدد مشتركي الهاتف المتحرك، فيرجع ذلك إلى قطع الخدمة عن قاعدة المشتركين في خدمات الهاتف مسبقة الدفع التزاماً بمتطلبات حملة «رقمي هويتي»، ذلك بالإضافة إلى استراتيجيتنا التي تركّز على شريحة المشتركين بنظام الدفع الآجل ذات القيمة الأعلى، والتي زادت بالفعل بنسبة 12.4% في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما تواصل عائدات الهاتف الثابت نموها القوي؛ حيث زادت بنسبة 9.0% لتصل إلى 611 مليون درهم في الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف: «بالرغم من انخفاض الإيرادات والتأثير السلبي لتطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية رقم 16، فقد شهدت الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك زيادة بنسبة 4.7%، كما زاد صافي الأرباح بنسبة 14.0% مقارنة بالفترة نفسها العام الماضي وباستثناء عملية إعكاس غير متكررة في الربع الأول من العام 2018. إن نمو الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الأرباح يعكس مستوى عالياً من كفاءة العمليات في مختلف الأعمال.