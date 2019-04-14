36 % نمو التجارة بين رأس الخيمة وأستراليا في 5 أعوام

المصدر: رأس الخيمة ــ البيان

أكد محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس إدارة غرفة رأس الخيمة، أهمية الشراكة الإماراتية ــ الأسترالية في قطاعات الأعمال المختلفة التي أسست لها قيادتا البلدين الصديقين، وتشهد نمواً متطوراً في ضوء الزيارات المتبادلة للمسؤولين في البلدين والمشاركة في المعارض والمنتديات المشتركة لافتاً إلى أن حركة التجارة البينية بين رأس الخيمة وأستراليا شهدت نمواً ملحوظاً بمعدل بلغ 36% خلال الـ5 سنوات الماضية.

وأشار إلى أن نشاط الشركات الأسترالية في الإمارة حقق معدلات نمو مرتفعة تجاوزت 128 نشاطاً توزعت بنسبة 47% في مجال التجارة وخدمات الإصلاح، و15% في الوساطة المالية، و8% لكل من الصناعات التحويلية والتشييد والبناء، و9% للخدمات المجتمعية، و4% لكل من التعليم والعقارات، و2% للنقل والتخزين، و1% لكل من الكهرباء والغاز والمياه والفنادق والمطاعم والصحة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عُقد بمقر غرفة رأس الخيمة مؤخراً، بالتعاون مع اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة مع وفد تجاري أسترالي برئاسة رولاند جبور رئيس الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة، وممثلي 25 مؤسسة حكومية وخاصة أسترالية ومحلية، مؤكداً أن تلك اللقاءات المتبادلة تشكل فرصة هامة للجانبين الإماراتي والأسترالي لعرض رؤيتهما لتطوير العلاقات بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية باستفادة كل طرف من الميزات التي يقدمها الطرف الآخر وتعزيز الشراكة الإماراتية ــ الأسترالية.

وأشار النعيمي إلى أن غرفة تجارة رأس الخيمة أصدرت خلال العام الماضي فقط نحو 1190 شهادة منشأ لبضائع مصدرة إلى أستراليا، ما يؤكد انتشار الشركات الأسترالية في العديد من المجالات المتاحة للاستثمار في الإمارة، ويدل على رغبة الطرفين في استمرارية التعاون، وتعزيز النشاط التجاري الدولي ودعم صادرات الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام.

تشجيع الاستثمار

من جانبه قال رولاند جبور رئيس الغرفة الأسترالية العربية للتجارة والصناعة، إن أستراليا تشجع الاستفادة من البيئة الاستثمارية في رأس الخيمة، من خلال التركيز على القطاعات التي تهم السوق المحلي، كما استعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في أستراليا مشيراً إلى توفير كافة التسهيلات والحوافز لاستقطاب المستثمرين لإقامة مشاريع استثمارية لدعم مسيرة التنمية في بلاده، لافتاً إلى أن هذه اللقاءات والفعاليات تعد إحدى الدعامات الأساسية في خطط دعم القطاع الخاص والتعريف بإمكاناته وقدراته التنافسية، مؤكداً أن اللقاء شكل فرصة لمناقشة كافة الأمور المعنية بالتعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.