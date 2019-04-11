«نتورك إنترناشيونال» تسعر الطرح بواقع 435 بنساً للسهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «نتورك إنترناشيونال» أمس تسعير الطرح بواقع 435 بنساً للسهم الواحد «سعر الطرح».

وقال سيمون هاسلام، الرئيس التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال»: يسعدنا أن تنضم نتورك إنترناشيونال إلى سوق لندن للأوراق المالية ضمن شريحة الإدراج الممتاز في السوق الرئيسية، ولا سيما بعد الدعم الكبير الذي شهدناه خلال الأسابيع القليلة الماضية من المجتمع الاستثماري.

وأكد الترحيب بالمساهمين الجدد وفي مقدمتهم ماستركارد. وعبر عن الثقة بقدرة نتورك إنترناشيونال على تحقيق نمو كبير مستقبلاً عبر الأسواق الأكثر افتقاراً لحلول المدفوعات الرقمية في العالم، وخصوصاً منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا التي لا تزال في بدايات مسيرتها للتحول من الدفع النقدي إلى أنظمة المدفوعات الرقمية.

وسيتيح إدراج الشركة في سوق لندن للأوراق المالية فرصة مجزية أمام المساهمين الجدد للاستفادة من هذا النمو الهيكلي. ونتطلع إلى إحراز تقدم جيد في السوق هذا العام.

واستناداً إلى سعر الطرح، ستبلغ القيمة السوقية للشركة عند بدء التعاملات المشروطة 2175 مليون جنيه إسترليني، وذلك بناءً على عدد الأسهم المطروحة وقت الحصول على إذن الإدراج.

ويبلغ حجم الطرح المؤسسي 200 مليون سهم «على افتراض عدم اللجوء إلى خيار التخصيص الزائد وباستثناء الاستثمار الأساسي (وفق تعريفهما أدناه)» (الطرح المؤسسي)، ويعني ذلك طرح 40% من أسهم رأس المال المصدر للتداول الحر وقت الحصول على إذن الإدراج.

علاوةً على ذلك، يضم الطرح أيضاً 49 مليوناً و950 ألف سهم (ما يعادل 9,99% من أسهم رأس المال المصدر للشركة) تستحوذ عليها شركة «ماستركارد إنك» (ماستركارد) من خلال شركة تابعة ومملوكة بالكامل لها بسعر الطرح كمستثمر أساسي (الاستثمار الأساسي).

ويخضع استثمار ماستركارد الأساسي لفترة تجميد مدتها 24 شهراً وفترة امتناع مدتها 36 شهراً، ولا يحق لها خلال هاتين الفترتين شراء أي أسهم إضافية دون موافقة مجلس إدارة نتورك إنترناشيونال .