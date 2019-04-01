اتفاقية لتداول صكوك الادخار الوطنية في سوق دبي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلن سوق دبي المالي أمس توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الصكوك الوطنية، بما يوفر إطاراً عاماً داعماً لتنفيذ مجموعة من المبادرات الجديدة في مجال الخدمات المالية الإسلامية، والتي يعتزم الطرفان إنجازها خلال المرحلة المقبلة، كما تتيح لشركة الصكوك الوطنية الاستفادة من خدمات السوق المتنوعة في مجالات التداول والإيداع والحفظ وتوزيع الأرباح.

يأتي ذلك في إطار سعي السوق الدؤوب لتعزيز دوره الريادي كأول سوق مالي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية على المستوى العالمي وفي سياق الجهود المشتركة لترسيخ مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً.

ربط الكتروني

وبموجب الاتفاقية سيعمل الجانبان على إنجاز الربط الالكتروني بين سوق دبي المالي وشركة الصكوك الوطنية بحيث يتم تداول صكوك الادخار الصادرة عن الشركة، والتي تمثل برامج الادخار الرائدة عالمياً والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، من خلال آلية متطورة وفعالة يوفرها سوق دبي المالي عبر شركات الوساطة المعتمدة لديه، حيث سيكون بمقدور قاعدة مستثمري السوق علاوة على المستثمرين المحتملين وكذلك المستثمرين الحاليين والمحتملين في الصكوك الوطنية إنجاز عمليات شراء الصكوك أو استرداد قيمتها بصورة سلسة من خلال شركات الوساطة، علاوة على النظر في قيام السوق بإدارة عملية توزيع الأرباح الخاصة بحملة الصكوك.

وقع الاتفاقية عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، ومحمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية.

أداة مرنة

وتوفر الآلية للمستثمرين في سوق دبي المالي أداة مرنة جديدة للاستفادة من السيولة المتوفرة لديهم من خلال شراء الصكوك الوطنية وتحقيق العوائد التنافسية من وراء هذا الاستثمار مع إمكانية تسييل الصكوك في أسرع وقت ممكن للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في الأوراق المالية المدرجة في السوق متى ما شاءوا.

وتنطوي الخدمة الجديدة على فائدة كبرى أيضاً لشركات الوساطة العاملة في السوق كونها تمثل إضافة نوعية إلى قائمة خدماتها.

تعاون واسع

وقال عيسى كاظم: يوماً تلو الآخر تزداد مكانة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً رسوخاً منذ إطلاق هذه المبادرة الرائدة من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في 2013.

وقطاع الخدمات المالية الإسلامية من القطاعات الرئيسية الداعمة لجهود تعزيز مكتسبات هذه المبادرة، والمذكرة مع الصكوك الوطنية مرتكز لعلاقة تعاون واسعة النطاق تشمل العديد من المبادرات التي تصب في خانة تنويع المنتجات المتداولة في السوق وتوفير آلية متطورة للمستثمرين في برنامج الصكوك.

ونتطلع لوضع الاتفاقية موضع التنفيذ في المرحلة المقبلة بالاستفادة من قدرات السوق المتميزة التي أسهمت في ابتكار وتطوير العديد من الحلول والخدمات في مجال التداول والإيداع والحفظ وتوزيع الأرباح، وكذلك الرصيد الوافر من خبرات ونجاحاتالصكوك الوطنية، بما يعود بالنفع على المتعاملين في السوق خاصة قاعدة مستثمريه التي تقارب 844 ألف مستثمر، وكذلك عملاء الصكوك الوطنية.

وقال محمد العلي: تمكننا الاتفاقية من توسيع وتنويع قاعدة عملائنا وتسهل استفادتهم من منتجاتنا وخدماتنا المتنامية، وستتيح في الوقت نفسه الفرصة لعملاء سوق دبي المالي للاستفادة من أموالهم الغير المستثمرة لدى وسطائهم الماليين، باستثمارها لدى الصكوك الوطنية في مختلف منتجاتها، مما سيدر عليهم عائدات تنافسية، كما سيتيح لهم الفرصة في الفوز من خلال برنامج المكافآت الذي نقدمه لعملائنا.

مواصلة التعاون

قال الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية: هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي سننفذها مع سوق دبي المالي ستعزز قدرتنا على الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء، وسنواصل التعاون مع السوق لإطلاق مبادرات مبتكرة لتوفر المزيد من السيولة والفرص الاستثمارية.