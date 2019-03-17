اقتصادية دبي تستحدث 14 نشاطاً تجارياً

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

استحدث قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 14 نشاطاً تجارياً جديداً في مجال تطوير الإنتاج الزراعي والأحياء المائية المحلية يضاف إلى عدد من القطاعات الحيوية ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط.

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية الأمر الذي يسهم في تحقيق مشاريعهم التنموية والتنافس في السوق المحلي لدولة الإمارات وإمارة دبي على وجه التحديد.

ضمت قائمة الأنشطة الجديدة كلا من الزراعة المتطورة للخضروات والبطيخيات والجذور والدرنات والزراعة المتطورة للمحاصيل الأخرى غير الدائمة والزراعة المتطورة للحمضيات والزراعة المتطورة للنخيل والفواكه والزراعة المتطورة لمحاصيل المشروبات والزراعة المتطورة لمحاصيل التوابل والزراعة المتطورة للحبوب والمحاصيل البقولية والبذور الزيتية وخدمات ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي وبيع المحاصيل الزراعية وبيع الأحياء المائية من الإنتاج المحلي وتربية الأحياء المائية في البحر وتربية الأحياء المائية على اليابسة وخدمات ما بعد الحصاد للأحياء المائية وتشغيل مفارخ الأحياء المائية.

وقالت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي إن تعميق التعاون بين الجهات الحكومية ركيزة رئيسية لتحقيق الأمن الغذائي في دولة الإمارات وعامل محفز للارتقاء بتنافسية الدولة على مجموعة من المؤشرات والقطاعات الحيوية والتي يأتي في مقدمتها تسهيل مزاولة الأعمال في مجال الإنتاج الزراعي والأحياء المائية. وستسهم الأنشطة التجارية الجديدة في توفير فرص استثمارية واعدة تسهم في تحقيق مستهدفات الأمن الغذائي وتعزيز دور الابتكار في الارتقاء بالأنشطة الزراعية إلى مستويات جديدة من الريادة والتميز.

مبادرة ثنائية

من جانبه قال سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي: «يأتي استحداث الأنشطة الجديدة في إطار تعزيز التنسيق والتكامل في العمل الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي وتحقيق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 وتفعيل المبادرات في مجال تسهيل إجراءات ممارسة الأعمال ضمن قطاع الإنتاج الزراعي والأحياء المائية بالإضافة إلى تحسين الإنتاج المحلي والارتقاء بالإنتاج الزراعي المحلي وتشجيع استهلاك المنتجات المحلية الطازجة وتلبية احتياجات المجتمع من الأسماك».

وتعكس هذه المبادرة الثنائية اهتمام الحكومة الرشيدة بتطوير القطاعات المحورية داخل الدولة وتعزيز مكانة الدولة الريادية عالميا بما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في استشراف المستقبل وتوفير غذاء ذي جودة عالية لأجيال المستقبل في إطار الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى تطوير منظومة وطنية شاملة تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام.

وقد أطلقت اقتصادية دبي دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي ويشكل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي دليل الأنشطة الاقتصادية على جميع المعلومات حول الرخص وآلية التسجيل وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية والأشكال القانونية بالإضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على مئات الأسئلة التي تهم الشركات ورجال الأعمال وخاصة الذين يخططون للاستثمار في إمارة دبي.

الزراعة المتطورة

ويشمل نشاط الزراعة المتطورة للخضروات والبطيخيات والجذور والدرنات المنشآت الزراعية المتخصصة في الزراعة بالطرق المتطورة للخضر الورقية والخضر المثمرة وأنواع البطيخيات وزراعة الجذور أو الأبصال والخضر الدرنية و زراعة الفطر وزراعة الخضر الأخرى للأغراض التجارية ونشاط الزراعة المتطورة للمحاصيل الأخرى غير الدائمة المنشآت الزراعية المتخصصة في الزراعة بالطرق المتطورة للمحاصيل غير الدائمة وغير المصنفة مع الأنشطة الأخرى مثل زراعة الأعلاف والذرة الصفراء والبرسيم وبذور الأعلاف والأزهار وبذورها لإنتاج زهور الزينة وبراعم الأزهار للأغراض التجارية.

وضمت قائمة الأنشطة أيضاً نشاط الزراعة المتطورة للنخيل والفواكه والذي يشمل المنشآت الزراعية المتخصصة في الزراعة بالطرق المتطورة لنخيل التمور، بما في ذلك الزراعات المائية والعمودية والبيوت الحديثة أو غيرها من الطرق غير التقليدية ويشمل فصل الشتلات عن الأمهات والاعتناء بها ومعالجتها وحفظ الرطب وتطبيق التقنيات نفسها لزراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية مثل الأفوكادو والموز والمانجو والباباي والأناناس وغيرها.

ويشمل نشاط خدمات ما بعد الحصاد للإنتاج الزراعي المنشآت الزراعية التي تتولى تهيئة المحاصيل للأسواق الأولية بما في ذلك أعمال التنظيف والتشذيب والتصنيف والتطهير وأيضا تشميع الفواكه وتجفيف الفواكه والخضروات في الشمس ولا يشمل النشاط التجفيف بالوسائل الصناعية.

ويشمل نشاط تربية الأحياء المائية في البحر، المزارع المتخصصة في زراعة الأسماك والقشريات والرخويات والطحالب وغيرها من الأحياء المائية والنباتات على الساحل أو داخل البحر لأغراض تجارية إلى جانب المرافق المتخصصة لإكثار الأحياء المائية.

أما بالنسبة لنشاط تربية الأحياء المائية على اليابسة فيشمل المزارع المتخصصة في زراعة الأسماك والقشريات والرخويات وغيرها من الحيوانات المائية في خزانات أو أحواض أو برك وذلك للأغراض التجارية إلى جانب المرافق المتخصصة في إكثار الأحياء المائية.

خدمات

تضم الأنشطة الجديدة خدمات ما بعد الحصاد للأحياء المائية والتي تشمل المنشآت التي تقوم بالخدمات التي تلي حصاد الأحياء المائية مثل إعداد وتجهيز منتجات تربية الاحياء المائية من خلال عمليات التصنيف.

ويشمل النشاط التبريد المؤقت ولا يتضمن الصناعات التحويلية لتربية الأحياء المائية، أما بالنسبة لنشاط تشغيل مفارخ الأحياء المائية فيشمل المنشآت المتخصصة في إنتاج اليرقات والأسماك اليافعة والمحار والقشريات والأحياء المائية الأخرى وذلك لدعم أنشطة تربية الأحياء المائية للأغراض التجارية.