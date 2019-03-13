دبي تتصدر إقليمياً في مؤشر جودة الحياة

المصدر: Ⅶ دبي-وائل الخطيب ، أشرف رفيق

أعلنت «ميرسر»، الشركة الاستشارية العالمية المتخصصة في الارتقاء بالصحة والثروة والوظائف، أمس، عن نتائج مسحها السنوي الحادي والعشرين لجودة الحياة لعام 2019، الذي أظهر احتلال مدينتي دبي وأبوظبي صدارة أفضل المدن في الشرق الأوسط. وتصدرت دبي لمدن المنطقة للعام السابع على التوالي، حيث احتلت المرتبة 74 على مستوى العالم في المسح، وتلتها أبوظبي في المرتبة الثامنة والسبعين.

وتواصل المدن الإماراتية ترتيبها ضمن المدن الأعلى تصنيفاً في المسح، حيث تعود درجاتها الإيجابية إلى درجات عالية في البيئة السياسية والاجتماعية وبيئة الأعمال والتعليم والخدمات العامة.

بيئة مريحة

وقال روب ثيسين، مير قطاع الطاقة وتنقل المواهب لمنطقة الشرق الأوسط في ميرسر: «عملت حكومة دولة الإمارات بشكل تدريجي على تعزيز البنية التحتية والأمان والاستقرار في الدولة، إضافة إلى عوامل أخرى لتوفير بيئة مريحة لجميع المقيمين، وقد أثبت استقرار ساعات العمل في دبي وأبوظبي أن المدينتين تشهدان تحسينات مطردة، تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وتبرز كوجهة مفضلة للموظفين وانتقال الشركات، ويعد الوصول إلى الاحتياجات الأساسية من العوامل الرئيسية المحركة لجذب المستثمرين والحفاظ عليهم».

وعلى مدى العقود الماضية، بين 1998 و2018 ارتقت دبي في مستويات المعيشة 12.2% بينما ارتفعت أبوظبي 12.1%.

وعلى نطاف الشرق الأوسط، شهدت الإمارات الزيادة الكبرى بالمنطقة في مستويات المعيشة بشكل واضح، ويرجع ذلك إلى الجهود المتواصلة التي تبذلها الدولة لتحسين بنيتها التحتية، لا سيما المطارات ووسائل النقل العام، وخلق بيئة اقتصادية جذابة للأعمال المحلية والأجنبية، وكذلك التركيز على إنشاء مرافق ترفيهية، وترفيهية ديناميكية جديدة تواصلت عام 2019.

وعلى صعيد المدن الأخرى التي شملها المسح، تصدرت العاصمة النمساوية فيينا الترتيب للعام العاشر على التوالي بفضل درجاتها العالية في عدد من الفئات، في حين أظهر المسح العاصمة العراقية بغداد ضمن المدن الأقل تصنيفاً على القائمة على الرغم من التحسينات المهمة التي شهدتها المدينة في خدمات الصحة والسلامة.

معيشة المغتربين

إلى ذلك حلّت دبي بالمركز الثاني إقليمياً والـ 37 عالمياً على مؤشر مؤسسة إكسباتيستان لتكلفة معيشة المغتربين لعام 2019.

ويقيس المؤشر تكلفة معيشة المغتربين في 233 مدينة في العالم على أساس معيار من 100 نقطة، كان في مؤشر هذا العام تكلفة لمعيشة في مدينة براغ، وما يزيد على المئة، يعني ارتفاعاً بالنسبة نفسها على مدينة براغ والعكس صحيح. ويتيح المؤشر للمغتربين المقارنة بين تكلفة المعيشة بين مختلف مدن العالم.

وكانت دبي في المركز الثاني في منطقة الشرق الوسط بمعيار سعري قيمته 185 نقطة، وجاءت أبوظبي في الترتيب الثالث إقليمياً بمعيار سعري 179 نقطة، كما حلّت الشارقة في المركز العاشر إقليمياً بمعيار سعري 130 نقطة.

وحلّت الإمارات كاملة في المركز الثاني إقليمياً والثالث عشر عالمياً، بمعيار سعري يبلغ 183 نقطة.

وحسب المؤشر معيار التكلفة في الإمارات على أساس تكلفة السكن شهرياً في مناطق غالية، وفي مناطق عادية على أساس متوسط مساحات تتراوح بين 45 و85 متراً مربعاً وتكلفة الإنترنت وسعر شاشة التلفزيون وجهاز الميكروويف وتكلفة التنظيف وتكلفة تنظيف المنزل وأسعار بعض السلع مثل بنطال من الجينز ورداء للسيدات وزوج من الأحذية الرياضية، وتكلفة النقل، وغيرها من عناصر الإنفاق على الحياة اليومية.

صدارة عربيةوحلّت دبي في قائمة أفضل مدن العالم في أوسع دراسة من نوعها نشرها موقع مجلة «timeout» متصدرة المدن العربية، فيما جاءت في المركز 32 عالمياً في مصاف مدن عريقة مثل ميامي وتورنتو ولشبونة وسنغافورة ونيويورك ولندن، متفوقة على بعض من أعرق مدن العالم مثل ميونيخ وفينا وشنغهاي وموسكو وسياتل وسدني.

وحلّت أبوظبي كثاني أفضل مدينة عربية فيما حلت في المركز 40 عالمياً متفوقة على هونغ كونغ وبوسطن وريو دي جانيرو ومرسيليا.

وكشف مؤشر تايم أوت العالمي عن أفضل المدن في العالم في الوقت الحالي استنادًا إلى مسح شمل أكثر من 34 ألف شخص في 48 مدينة، والتي تعتبر الدراسة المسحية الأكبر من نوعها وقد حصلت مدينة نيويورك على المركز الأول كأفضل مدينة في العالم.

وتعمق المؤشر، الذي استطلع آراء سكان المدن العالمية حول مواضيع تتراوح بين السعادة الشاملة والأحياء المفضلة، في دراسة العوامل ما يجعل المدن رائعة وكانت أفضل مدن عالمية تحتل المراتب التالية بعد نيويورك هي ملبورن وشيكاغو ولندن ولوس أنجليس.

أفكار جديدة

وقال جيمس مانينغ، محرر المشاريع العالمي في تايم آوت، إن مؤشر تايم أوت يتيح لنا معرفة العوامل التي تجعل المدن الكبرى في العالم عظيمة حيث «تعد المدن الموجودة على رأس قائمتنا مراكز للتنوع والتحول تنتشر في أنحاء العالم: الأماكن التي يمكن أن يحدث فيها (ويحدث فيها) أي شيء، حيث تولد كل يوم أفكار جديدة وأطعمة لذيذة وفن وترفيه عالمي المستوى، وحيث يمكن للناس من جميع الزوايا الالتقاء بهوية مدنية مشتركة، يجب أن تكون كل واحدة من هذه المدن في قائمة السفر لعام 2019.