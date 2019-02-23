الإمارات من أقوى الاقتصادات وأكثرها تنوّعاً إقليمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت تقارير حديثة أن الإمارات تحتل المرتبة الثانية على مستوى أكبر أسواق المشاريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ظل وجود نحو 900 مليار دولار من المشاريع المخطط لها أو قيد التنفيذ.

وأضافت أن هناك مشاريع بقيمة 589 مليار دولار تحت الإنشاء إلى جانب جملة من المشاريع التي تم الإعلان عنها من دون أن تتم ترسيتها بقيمة تناهز 310 مليارات دولار. وأوضحت مجلة «ميد» أنه بفضل دبي وأبوظبي، المحركين الاقتصاديين، تُعد الإمارات واحدة من أقوى الاقتصادات وأكثرها مرونة وتنوعاً في المنطقة، حيث بنيت القواعد التي أرسي عليها النموذج الاقتصادي المتنوع لدولة الإمارات حول إنتاج أبوظبي الكبير من النفط، وقطاعات دبي العقارية والسياحية الحيوية.

وأوضحت في تقرير بعنوان «نظرة على مشاريع الإمارات في النصف الثاني من 2018» أن التنوع الاقتصادي في الإمارات مكّن الدولة من مواجهة تداعيات هبوط النفط عام 2014 وقابل ذلك قدرة دبي على الحفاظ على التطوير العقاري، لا سيما في المناطق المحيطة بمعرض إكسبو 2020 دبي، وكانت أقوى سوق للمشروعات في 2016 و2017.

وأضافت «ميد» أنه بفضل موقعها الاستراتيجي للتجارة، وفي ظل وجود احتياطيات مالية قوية وثروة نفطية كبيرة، تزخر الإمارات بإمكانات هائلة لتوليد فرص مشاريع جديدة وفيرة، لا سيما في قطاعات العقارات والنقل والنفط والغاز والطاقة، ومن المتوقع نمو اقتصاد الإمارات بقوة في عام 2018، بسبب تحسن أسعار النفط ونمو التجارة العالمية.

ولفت التقرير إلى أن استراتيجية رؤية الإمارات 2021 تحدد معالم الإصلاحات التي تهدف إلى جعلها واحدة من أكثر الدول تنافسية في العالم، حيث تُعد رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وخطة دبي 2021 الخطط الرئيسية القائمة في الإمارات.

وأوضحت أهمية الدور الذي سيلعبه إكسبو 2020، حيث يشكل دعامة ومحركاً مهماً لسوق المشاريع في الإمارات عامي 2019 و2020.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دبي 4.2% عام 2019 قبيل معرض إكسبو 2020.

وبحسب خبراء سوق الشرق الأوسط في مجموعة «جلوبال داتا»، تهدف أبوظبي إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام إلى 3.5 ملايين برميل يومياً 2020، فيما تشهد البنية التحتية للنقل في الإمارات تطوراً كبيراً.

وعلى صعيد متصل، قال تقرير حديث أصدرته مجموعة «فوكس إيكونوميكس» إن توقعات نمو اقتصاد الإمارات تبدو واعدة هذا العام.

وأضاف التقرير الذي أصدرته المجموعة الإسبانية أن جرعة قوية من الحوافز المالية، واستمرار الاستثمار في البنية التحتية المتعلقة بالتحضير لمعرض إكسبو، الذي سيعزز بشكل ملحوظ قطاع البناء، من شأنها أن تدفع زخم النمو.