أحمد بن سليم يتبرع لمنظمة الصحة العالمية

المصدر: البيان الإلكتروني

قدَّم أحمد بن سليم، تبرعاً مالياً لسلسلة من المشاريع الدولية الخاصة بالصحة النفسية، في محاولة للمساعدة على زيادة الوعي بهذه الأمراض.

فبمناسبة "عام التسامح" في دولة الإمارات العربية المتحدة، قدّم الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة مساهمة شخصية لمنظمة الصحة العالمية والفريق المكلف بقيادة "خطة العمل الشاملة للصحة النفسية 2013-2020".

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتأثر واحد من كل أربعة أشخاص في جميع أنحاء العالم باضطراب نفسي في مرحلة ما من حياته، ولا يتلقى ثلاثة من كل أربعة أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية شديدة أي علاج على الإطلاق.

وكان بن سليم قد توجّه إلى مقر منظمة الصحة العالمية في جنيف بسويسرا الشهر الماضي للتوقيع على اتفاقية المنحة، ومناقشة أبحاث الصحة النفسية، وتوفير الرعاية ومرافق العلاج مع كبار ممثلي الوكالة المتخصصة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.

تعليقاً على هذه الخطوة، قال بن سليم: "بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو العقيدة، فإن كل شخص متصل بشخص آخر متأثر بأمور تتعلق بالصحة النفسية بطريقة ما. ولا يمكنني أن أستوعب أبداً سبب نظرة المجتمع إلى هذا المرض كأنه وصمة عار على الشخص وعلى عائلته، لذا أردت أن ألعب دوراً في التصدي لها من خلال دعم منظمة الصحة العالمية.

اعتمدت الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية، التي يبلغ عددها 194 دولة من بينها دولة الإمارات العربية المتحدة، أول "خطة عمل شاملة للصحة النفسية 2013-2020" في شهر مايو 2013.