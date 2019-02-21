دبي تبني «صناعيات» لتعزيز بيئة الأعمال

المصدر: دبي - عمرو عادل

وقّع مجمع دبي الصناعي، أحد أكبر الوجهات الصناعية في دبي والتابع لمجموعة تيكوم، اتفاقية تعاون وشراكة مع «لوتاه لتطوير العقارات» لإنشاء مشروع «صناعيات» للوحدات الصناعية المبنية على مساحة تبلغ 3 ملايين قدم مربعة في المجمع.

جاء ذلك أمس على هامش معرض «جلفود 2019» في دبي، بحضور عبد الله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم، وصالح لوتاه، المدير التنفيذي لشركة «لوتاه لتطوير العقارات».

وبحسب الاتفاقية سيتم تطوير مشروع ««صناعيات» على مرحلتين، بعقد انتفاع طويل الأمد لـ49 عاماً، تمتد الأولى منها على مساحة مليون قدم مربعة.

وقال عبد الله بالهول إن الاتفاقية مع «لوتاه لتطوير العقارات» تنسجم مع توجهات مجموعة تيكوم لاستقطاب الاستثمارات بما يسهم في تعزيز مكانة دبي بوصفها وجهة مثالية للأعمال ووضعها بين أكثر الاقتصاديات تنافسية في العالم.

ويلبي المشروع المتطلبات المتنامية للعملاء الناشطين في قطاعات السلع الاستهلاكية سريعة التداول، والتجزئة، والبيع بالجملة، والتوزيع، والتصنيع وغيرها، عبر طرحه وحدات صناعية جاهزة للمستثمرين تتراوح مساحتها بين 20 إلى 60 ألف قدم مربعة لتلبية مختلف الاحتياجات، وذلك ضمن المرحلة الأولى.

شراكة طويلة

من جانبه، قال سعود أبو الشوارب المدير العام لمجمّع دبي الصناعي، إن المجمع يتطلع إلى شراكة طويلة ومثمرة مع «لوتاه لتطوير العقارات»، وأن يكون انضمامها إلى مجتمع الأعمال في المجمّع تعزيزاً لمسيرة التنمية والتطوير، وداعماً لتحقيق استراتيجية دبي الصناعية 2030، حيث يلتزم المجمع بتقديم محفظة متنوعة من الخدمات عالمية المستوى تساعد شركاء الأعمال، ومن بينهم «صناعيات»، على مواصلة نمو عملياتهم.

وأضاف في تصريحات على هامش التوقيع أن المشروع يعد الأول بهذا الحجم خلال العام الجاري، وتصل مساحة المرحلة الأولى مليون قدم، والثانية مليوني قدم ويهدف إلى توفير حلول متكاملة ومستدامة لتلبية المتطلبات المتنامية للعملاء من مستودعات تخزين الأغذية والصناعات الخفيفة والقطاع اللوجستي.

وتوقّع الانتهاء من المرحلة الأولى خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، وعلى أساسه سيتم تباعاً الدخول في المرحلة الثانية، لافتاً إلى أن المشروع يوفر مساحات للتصنيع ومساحات تخزينية تتميز بقربها من شارع الإمارات الذي يربط مناطق الدولة، ما يعطي المستثمرين سهولة ومرونة في التنقل، خاصة في حال رغبتهم في تغطية السوقين المحلي والخليجي.

ولفت إلى أن شركة «لوتاه لتطوير العقارات» ستتولى تطوير الأراضي والتمويل، حيث يخدم المشروع الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، التي تحظى بنسبة كبيرة من مستويات الأشغال بالمجمع.

وأكد أن بداية 2019 شهدت نشاطاً ملحوظاً داخل المجمع، ومن المتوقع أن يكون عاماً إيجابياً على كل الأصعدة، لافتاً إلى أن الطلب على الأراضي داخل المجمع ارتفع في الفترة الحالية، إضافة إلى وجود طلب على المستودعات والوحدات الخفيفة ويتوزع الطلب عليهما بنسبة 50% لكل منهما، حيث تصل نسبة الأشغال على الأراضي والمستودعات بالمجمع إلى 60%.

منصة

وبدوره، قال صالح لوتاه إن الاتفاقية تعد خطوة مهمة، إذ تمثل بداية لنشاط الشركة في سوق الوحدات الصناعية، كما ستتيح الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة ومن الخدمات المتكاملة للمصنعين التي يقدمها المجمع، فيما يلبي المشروع الاحتياجات المتزايدة لشرائح متنوعة من العملاء للوحدات الصناعية والتخزينية، بما يحقق أهدافهم في تطوير أعمالهم وإجراء توسعات في المستقبل.