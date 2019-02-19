نمو الطلب العالمي على التمور الإماراتية

المصدر: دبي - بشار باغ

كشف محمد غانم القصيلي المنصوري نائب الرئيس التنفيذي لشركة «الفوعة»، إحدى الشركات التابعة لصناعات والمملوكة لإمارة أبوظبي، عن نمو الطلب في العديد من الأسواق العالمية على التمور الإماراتية بما يتجاوز الأسواق التقليدية.

وأوضح في تصريحات لـ«البيان الاقتصادي» على هامش معرض «جلفود 2019» أن الهند تأتي ضمن أكبر أسواق التصدير للشركة، إضافة إلى أسواق شرق آسيا بشكل عام، مشيراً إلى أن هذه الأسواق تسجل نمواً مستمراً في الطلب على التمور الجاهزة، لافتاً إلى أن منتجات الشركة توجد أيضاً في أوروبا وكندا وأمريكا.

ولفت إلى أن صناعة التمور تجاوزت حدودها الموسمية التقليدية التي كانت تتركز في شهر رمضان، إذ بات الاستهلاك يمتد على مدار العام في ظل ارتفاع الوعي بأهمية التمور للصحة وما تتمتع به من قيمة غذائية عالية من معادن وفيتامينات وتناسب مخلف الشرائح العمرية من رجال ونساء وأطفال، ما رفع الطلب الاستهلاكي على مختلف منتجات التمور في ظل الاستهلاك اليومي.

وقال إن الطاقة الإنتاجية للشركة تصل إلى 160 ألف طن سنوياً وتعد إنتاجاً محلياً من مزارع المواطنين التي يفوق عددها أكثر من 24 ألف مزرعة من مختلف أنحاء الدولة، فيما يتم تصدير ما يزيد على 90% من التمور التي ننتجها إلى أكثر من 45 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح أن الفوعة طورت العديد من الابتكارات التي أسهمت في إغناء صناع التمور محلياً وعالمياً، حيث طرحت منتجات نوعية مثل دبس التمر، وعجينة التمر، والتمر المضغوط، وتمور منزوعة النوى، وتمور مغطاة بأجود أنواع الشوكولاتة البلجيكية وبنكهات مختلفة ترضي جميع الأذواق وتشمل باقة متنوعة من أجود أنواع التمور الإماراتية.

وطرحت شركة «الفوعة» خلال مشاركتها في «جلفود 2019» منتجاً جديداً يحمل العلامة التجارية «نوترا»، وتشكل منتجاً صحياً وغذاءً مثالياً متكاملاً لاحتوائه على كل العناصر الغذائية اللازمة للنمو والحياة الصحية، وقد تم إطلاق هذه العلامة التجارية بعد عدة دراسات وأبحاث لمعرفة الأذواق وتلبية متطلبات السوق لهذه الفئة من المستهلكين، حيث أصبح التوجه السائد عالمياً نحو الغذاء الصحي والعضوي، وتأتي تشكيلة عبوات تمور«نوترا» بعدة أصناف متنوعة هي مجدول، وصقعي، وسكري، ولولو، وخلاص، ومجدول عضوي.

وأكد أن «الفوعة» تحرص دائماً على مواكبة متطلبات المستهلكين وتلبية احتياجاتهم الغذائية من منتجات التمر، وتأتي كل العلامات التجارية بطابع مبتكر وعبوات جديدة راقية، مضيفاً أن منتج «تاج التمور» يعد من أولى العلامات التجارية والدولية للبيع بالتجزئة التي أطلقتها شركة الفوعة الرائدة في السوق الإماراتية والأسواق العالمية.

وتعرض «الفوعة» خلال معرض «جلفود» منتجات علامتها التجارية «زادينا» التي تشمل التمور المغطاة بأجود أنواع الشوكولاتة البلجيكية، والتي تتوفر في علب هدايا والصواني الفاخرة، إضافة إلى التمور المحشوة بالمكسرات والفواكه المجففة، كما تحظى حلوى التمر التي تأتي بنكهة الهيل، والزعفران والمكسرات بإعجاب المستهلكين بشكل مستمر.